Denuncian que la medición de la calidad del aire falla en las principales ciudades de la Región

La calidad del aire que respiran miles de murcianos podría no estar midiéndose en los lugares más contaminados. Esa es la principal conclusión del informe de Ecologistas en Acción, presentado este martes, que alerta de un problema generalizado en España pero que, en la Región de Murcia, adquiere una dimensión propia al extenderse más allá de la capital (única ciudad analizada en el informe) y afectar también a áreas como Cartagena o Lorca.

El estudio revela que solo una minoría de estaciones urbanas mide correctamente la contaminación, principalmente por su ubicación. En Murcia, el foco se sitúa en la estación de San Basilio, pero los ecologistas advierten de que el problema no es aislado, sino estructural y afecta al diseño de toda la red autonómica.

"La clave no es solo medir, sino hacerlo donde hay más contaminación", explica a La Opinión Pedro Luengo. En ese sentido, insiste en que la nueva normativa europea es clara: las estaciones deben colocarse en calles con mayor concentración de contaminantes, alto volumen de tráfico y condiciones urbanas que favorezcan su acumulación, como los conocidos "desfiladeros urbanos".

La estación de San Basilio sólo cumple parcialmente

La estación de San Basilio cumple parcialmente estos criterios, pero no está ubicada en el punto de mayor intensidad de tráfico. "Lo que planteamos es la necesidad de su reubicación", señala Luengo, quien subraya que factores como el tráfico, la morfología urbana o la dispersión del aire son determinantes para obtener datos fiables. La ubicación actual, aunque válida desde un punto de vista técnico, no capta los picos máximos de contaminación que exige la legislación europea. Esta estación está ubicada en una plaza peatonal próxima a una vía secundaria. Aunque existe una gran infraestructura viaria cercana (Ronda Oeste), esta se encuentra a unos 44 metros, lo que reduce su capacidad para captar los niveles más altos de contaminación. Aun así, cumple algunos requisitos técnicos importantes, como la distancia adecuada a la calzada más próxima (calle Federico García Lorca) dentro de los parámetros establecidos por la normativa europea.

Estación de San Basilio (Murcia) a 44 metros de Ronda Oeste. / EP

La Consejería tiene previsto aumentar el número de estaciones en la Región

El portavoz insiste en que no se trata solo de esta estación, sino de revisar el conjunto de la red. "La nueva directiva se está transponiendo ahora y es el momento de que la Consejería revise las estaciones urbanas", afirma. A su juicio, el sistema actual puede ofrecer una imagen incompleta de la exposición real de la población, especialmente en áreas con gran presión de tráfico. Cabe recordar que esta red autonómica está conformada por 11 estaciones de vigilancia (10 fijas y una unidad móvil) gestionadas por la Comunidad Autónoma. No obstante, se ha anunciado un plan para ampliar la red con seis nuevas unidades, elevando el total a 17 estaciones.

Los ecologistas consideran esencial reforzar el sistema en Murcia con al menos un punto adicional que permita una mejor lectura de los datos. Esa ampliación, explican, permitiría comparar y triangular distintas zonas de la ciudad y entender mejor la evolución de contaminantes como el dióxido de nitrógeno o las partículas en suspensión, estrechamente ligadas al tráfico rodado.

La estación medidora de la calidad del aire, ubicada en Mompean (Cartagena). / SEF

Cartagena requiere adaptarse a su expansión

El problema se amplía al área de Cartagena, donde Ecologistas en Acción alerta de un posible desfase entre el desarrollo urbano y la red de control de calidad del aire. "Cartagena tuvo en su origen más estaciones que completaban el análisis del Campo de Cartagena", recuerda Luengo. Sin embargo, los cambios urbanísticos y el crecimiento de la ciudad han dejado una red que consideran insuficiente para reflejar la realidad actual.

A ello se suma la ubicación de algunos medidores. "Hay estaciones, como la de Mompean, situadas a sotavento del tráfico, lo que puede dar datos más bajos de los niveles reales de contaminantes", advierte. Esta circunstancia, unida a la falta de nuevos puntos de medición en zonas con alta intensidad circulatoria, puede estar ocultando parte del problema.

Lorca, un gran territorio sin una imagen completa

Por su parte, Lorca es un municipio muy extenso que cuenta con una única estación periurbana, lo que limita su capacidad para ofrecer una imagen completa de la calidad del aire. "Necesitaría al menos otra más", apunta el portavoz, que considera que la actual cobertura resulta claramente insuficiente.

Para Ecologistas en Acción, el trasfondo es común en toda la Región: la posible infravaloración de los niveles reales de contaminación. Esto implica que los registros actuales podrían no reflejar los peores escenarios, especialmente en zonas con tráfico intenso.

"Si se corrigen estas deficiencias aumentarían los niveles de partículas y dióxido de nitrógeno", advierten

Las consecuencias van más allá del plano técnico. Si los datos no recogen los niveles máximos de exposición, se dificulta la adopción de medidas eficaces y se puede trasladar a la ciudadanía una percepción errónea de la calidad del aire. "Si se corrigen estas deficiencias, probablemente aumentarían los niveles registrados de partículas (PM10 y PM2.5) y dióxido de nitrógeno", advierte Luengo.

El debate también alcanza a los sistemas de medición complementarios. En Murcia capital existen dispositivos municipales, pero desde la organización se muestran críticos con su alcance. "Son dispositivos pequeños, de poco valor, que pueden dar solo una idea aproximada", señala, aunque matiza que no sustituyen a las estaciones oficiales.

En este contexto, la organización reclama una revisión integral de la red de vigilancia atmosférica en la Región de Murcia, coincidiendo con la aplicación de la nueva directiva europea. La petición incluye no solo la reubicación de estaciones como la de San Basilio, sino también la ampliación del número de puntos de medición en ciudades clave y la adaptación a criterios más exigentes.

La Comunidad responde

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente ha pedido más rigor al colectivo ecologista a la hora de valorar la red de medición de la calidad del aire. Asegura que la estación de San Basilio cumple criterios técnicos del Real Decreto 102/2011 y está clasificada como suburbana de tráfico. «Estos criterios de distribución y localización de las estaciones incluyen parámetros de macro y microimplantación diseñados para garantizar que las mediciones reflejen de manera fiel la exposición real de la población a los contaminantes», explican estas fuentes.

Sobre la situación en el resto de la Región de Murcia, desde el Gobierno regional destacan que el municipio de Cartagena cuenta con cuatro estaciones, similar a otras ciudades industriales, y que Lorca sigue los mismos criterios técnicos.

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Además, estas fuentes recuerdan que el sistema de medición murciano fue reconocido por su excelencia por el Ministerio para la Transición Ecológica y que se ha implementado un sistema pionero de predicción y análisis de la calidad del aire a escala municipal, que permite anticipar episodios de contaminación, mejorar la toma de decisiones y ofrecer información más precisa y útil a los ciudadanos.