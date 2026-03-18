Croem propone eliminar el impuesto sobre hidrocarburos para ahorrar 40 millones a los murcianos en gasolina

Cuarenta millones que se podrían ahorrar los murcianos a la hora de repostar o llenar el depósito de su vehículo. Es la estimación que hace la patronal regional Croem, que propuso este miércoles al Gobierno de España que elimine de forma temporal el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) sobre los combustibles como medida para frenar el encarecimiento del precio de la gasolina o el diésel y aliviar la presión sobre empresas y ciudadanos murcianos. Este tributo se aplica en España al consumo de otros productos energéticos como el gas natural o el queroseno.

La patronal regional que preside Miguel López Abad considera en su comunicado que actuar sobre este impuesto "permitiría compensar buena parte de la reciente subida del gasóleo y la gasolina", situando los costes en niveles más próximos a los existentes antes del actual contexto internacional.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el paquete de ayudas para hacer frente al impacto económico de la guerra

A la espera de que el Ejecutivo apruebe este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario el paquete de ayudas para hacer frente al impacto económico y el encarecimiento de la gasolina tras el estallido de la guerra en Irán y en Oriente Próximo, empresarios y sectores tan importantes en la Región de Murcia como el transportista, el campo o la pesca están pendientes de saber de forma detallada qué tipo de subvenciones o rebajas fiscales plantea el Gobierno de Pedro Sánchez.

De 100 euros, 25 son para este tributo

Hasta ahora, el precio del combustible en nuestro país viene incorporando "una elevada carga fiscal": en el caso del gasóleo, los impuestos superan los 0,70 euros por litro, explican fuentes de Croem. Así, llenar un depósito medio de un turismo supera los 100 euros, de los que alrededor de 25 euros corresponden al propio Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, esta carga fiscal adquiere una dimensión especialmente relevante en términos agregados: el impuesto podría suponer en la Región de Murcia en torno a 40 millones de euros mensuales, lo que equivale a cerca de 500 millones de euros al año, estima la patronal.

El gravamen supone más de 0,70 euros por litro y cerca de 25 euros por repostaje

Croem subraya que esta situación "tiene un impacto directo en la actividad económica, especialmente en los sectores intensivos en transporte, donde el incremento de los costes energéticos reduce márgenes y competitividad. En estos sectores, clave en el tejido productivo regional, los carburantes pueden llegar a representar hasta el 30% de los costes empresariales.

En este contexto, la organización defiende que la supresión temporal del impuesto "permitiría aliviar los costes operativos de forma inmediata, con efectos tanto sobre la competitividad empresarial como sobre el bolsillo de los consumidores".