Mundo Cooperativo
El cooperativismo murciano se proyecta en Europa como motor del medio rural
Ucomur y la cooperativa Sensor Project presentan en Toulouse un modelo innovador que impulsa empleo, talento y desarrollo sostenible en zonas rurales
Ucomur
UCOMUR, junto a la cooperativa murciana Sensor Project, ha llevado a Toulouse una de las experiencias más destacadas de dinamización rural en el marco del proyecto europeo INTERREG SUDOE RESILIENTES. Este encuentro reunió a agentes de distintos países para compartir estrategias que refuercen la resiliencia de los territorios rurales.
Durante las jornadas, UCOMUR puso en valor el modelo cooperativo como herramienta clave para generar empleo estable, fijar población y revitalizar el entorno rural. En este contexto, Sensor Project se presentó como ejemplo de buena práctica, demostrando cómo la innovación, la cultura y el emprendimiento pueden surgir desde pequeños municipios como Blanca.
La cooperativa combina creatividad artística, recuperación de oficios tradicionales y tecnología, con proyectos como ‘La Casa de los Engarces’ o colaboraciones internacionales con entidades como el Instituto Cervantes en Casablanca. «Su trayectoria demuestra cómo la innovación puede surgir también desde pequeñas localidades, contribuyendo a diversificar la economía local y a atraer talento al medio rural», explica Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur.
El encuentro permitió además intercambiar experiencias europeas y explorar nuevas vías de colaboración en sostenibilidad y economía social, especialmente a través de los llamados ‘Terceros Lugares’.
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