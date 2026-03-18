Las cooperativas de Ucoerm, al baloncesto con el FC Cartagena CB.

Ucoerm y el Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB, equipo que milita en la liga LEB Oro, se han unido para llenar las gradas del Palacio de Deportes de la ciudad portuaria de ilusión y ganas de disfrutar de baloncesto de alto nivel. Y es que el club cartagenero está invitando en varios de sus partidos como local a que los estudiantes de cooperativas de enseñanza y sus familiares asistan gratuitamente como público.

Una oportunidad perfecta para disfrutar en familia de los valores del deporte, el esfuerzo y el compañerismo que tanto defienden las cooperativas de enseñanza asociadas a Ucoerm.