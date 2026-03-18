Mundo Cooperativo
Las cooperativas de enseñanza comparten en Murcia sus proyectos sobre valores y economía circular
La jornada reunió a centros educativos asociados a Ucoerm para intercambiar buenas prácticas y reforzar su compromiso con una educación sostenible y transformadora
Ucomur
Las cooperativas de enseñanza de la Región de Murcia participaron en una jornada de intercambio de experiencias educativas centrada en la promoción de valores y la economía circular. El encuentro, organizado por la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), reunió a docentes y representantes de distintos centros cooperativos, que tuvieron la oportunidad de presentar proyectos innovadores desarrollados en sus aulas.
La apertura de la jornada corrió a cargo de Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucoerm, y de Longinos Marín, vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura de la UMU, quienes destacaron el papel de la educación en la construcción de una sociedad más sostenible y comprometida.
La primera ponencia, titulada 'Oportunidades de la economía circular', fue impartida por Enrique Luna, director del área de Servicios Técnicos y Proyectos de Amusal, y abordó las claves para impulsar este modelo económico desde el ámbito educativo y empresarial.
Valores cooperativos
A continuación, se expusieron proyectos bajo el eje de «Valores cooperativos», en el que participaron diversos centros cooperativos. Susarte (Las Torres de Cotillas) presentó ‘Inclusión, Sintonías Susarte-Talentismo’, Leonardo Da Vinci (Los Belones) expuso ‘Un refugio de animales’, CSA (Fuente Álamo) explicó su ‘Hackaton escolar AAC FA’, Cipriano Galea (La Ñora) mostró ‘Los Galeatinos’ y Ays (Murcia) su ‘AYS Houses’.
Tras una pausa, la jornada continuó con la ponencia ‘El planeta no es desechable’, a cargo de Rocío Asensio, de la Fundación Legado Humano Natural, quien incidió en la importancia de la concienciación ambiental.
Economía circular
El segundo bloque de proyectos, centrado en economía circular, contó con más propuestas de cooperativas de enseñanza, como 'Reciclado compensado selectivo' de Virgen del Pasico (Torre Pacheco), 'Compostaje Escolar' de Vega Media (Alguazas), 'Ecoreina' de Reina Sofía (Totana), 'Innovantes' de Miguel de Cervantes (Cieza) y 'Segunda Vida' de Herma (Murcia).
A esta jornada asistió la secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, Carmen María Zamora, y en su clausura se puso en valor la implicación de todos los centros participantes, destacando el compromiso del cooperativismo educativo con la innovación, la sostenibilidad y la formación en valores desde las aulas.
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