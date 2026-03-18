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Colas kilométricas en Murcia por los descuentos especiales de Perfumerías Prieto antes del cierre de sus tiendas

La cadena, con cinco establecimientos en la Región, está de liquidación y registra extensas filas en su puerta antes del horario de apertura

Largas colas en la puerta de la perfumería Prieto de la calle Ángel Guirao.

Largas colas en la puerta de la perfumería Prieto de la calle Ángel Guirao. / L. O.

Juanjo Raja

Juanjo Raja

El mes pasado, en febrero, saltó la noticia de que la histórica Perfumería Prieto echaba la persiana de todas sus tiendas en la Región de Murcia y en el resto del territorio nacional. El adiós de esta cadena, de origen valenciano, se limitaba a sus establecimientos físicos, puesto que Prieto pretende seguir con la venta de sus productos de forma online.

Desde entonces, la perfumería está de "liquidación por cierre", como anunciaban los carteles de sus escaparates, con "descuentos especiales." Prieto regenta todavía cinco tiendas en todo el territorio murciano, distribuidas entre Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. A su vez, fuera de la Comunidad, también estaba en Valencia, Castellón, Alicante, Tarragona.

El cierre definitivo de las tiendas de Perfumerías Prieto se efectuará el 31 de marzo. Pese a ello, ya se vieron extensas colas, que daban la vuelta a la manzana, en la tienda que hay junto al Teatro de Romea, en la calle Ángel Guirao. La fila de clientes se producía por la mañana, temprano, antes del horario de apertura.

Locura por la cosmética de Prieto

Los precios rebajados de perfumes, maquillaje y cosmética por el cierre de las tiendas físicas desataron el interés de cientos de murcianos, cuyo objetivo es aprovechar los descuentos especiales que la cadena prometió a sus clientes antes de abril.

Todo su catálogo está a disposición del consumidor. La liquidación será hasta acabar con todas las existencias que existen en los establecimientos: unos locales que dicen adiós tras "70 años" (algunos menos en Murcia), según rezaba el SMS que mandaron a todos sus clientes registrados para darles las gracias e informarles de esta nueva vida.

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Todas las compras que se quieran realizar en esta perfumería, tendrán que hacerse en la tienda online a partir de abril. La web lleva operativa desde el 2013 y seguirá así, vendiendo productos de forma normal (hasta nuevo aviso).

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