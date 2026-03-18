Mundo Cooperativo
CEPES informa al Gobierno de España del impacto de la guerra de Irán en la economía social
Yolanda Díaz se compromete con el presidente de la patronal, Juan Antonio Pedreño, a hacer un seguimiento del conflicto en Oriente Medio en el sector
Ucomur
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, participó en una reunión convocada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para conocer de primera mano un primer análisis del impacto de la guerra de Irán en las empresas de Economía Social. Esta reunión se enmarcaba en la ronda de encuentros celebrada por Díaz con CEOE, sindicatos y organizaciones de autónomos, cuyo objetivo era anticiparse y diseñar si fuera necesario, medidas a hoc, tal y como se ha hecho en otras ocasiones como con la DANA, La Palma o el COVID.
Pedreño, en un primer análisis de la situación, trasladó a la vicepresidenta que ya hay empresas de Economía Social de determinados sectores económicos como el sector industrial, el sector agroalimentario o el del transporte que están anticipándose a posibles situaciones que se puedan desencadenar en función de la evolución del conflicto bélico
Pedreño advirtió de los efectos que una crisis internacional podría tener en la economía social, más allá de los aranceles o la ruptura comercial con Estados Unidos. Destacó el riesgo en el sector agroalimentario por la dependencia de los fertilizantes del petróleo, lo que podría provocar escasez o una fuerte subida de precios. También alertó sobre el sector transporte, afectado por el encarecimiento del combustible, y recordó la cláusula de revisión de tarifas. Asimismo, señaló posibles problemas en la distribución farmacéutica, por la dependencia de India y China, y el impacto en sectores como la vivienda y los servicios de cuidados.
Compromiso
La reunión finalizó con el compromiso por parte de Díaz de hacer un seguimiento periódico con CEPES del impacto de la guerra de Irán en las empresas de Economía Social mediante la puesta en marcha de una mesa de trabajo para paliar los posibles efectos que se puedan ir desencadenando de este conflicto bélico.
El presidente de CEPES, que estuvo acompañado de una delegación que representaba a diferentes sectores de la Economía Social, agradeció el encuentro y la oportunidad de dar voz a las empresas del sector.
- La inauguración del tercer y último tramo del Arco Noroeste ya tiene fecha
- El niño de 4 años atropellado cuando iba en bici en Murcia fue arrollado por un conductor borracho y permanece en la UCI
- La Comunidad declarará Bien de Interés Cultural el yacimiento paleontológico del Río Argos en Caravaca
- En directo: FC Cartagena-Teruel
- Investigan las muertes de dos hombres cuyos cadáveres son hallados con minutos de diferencia en Murcia
- Dormir frente al mar, disfrutar de la naturaleza y terminar el día en Cartagena: así es la escapada a TAIGA Costa Cálida
- En directo: Hércules-Real Murcia
- Crónica de un deseo colectivo