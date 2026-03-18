CEPES informa al Gobierno de España del impacto de la guerra de Irán en la economía social

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, participó en una reunión convocada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para conocer de primera mano un primer análisis del impacto de la guerra de Irán en las empresas de Economía Social. Esta reunión se enmarcaba en la ronda de encuentros celebrada por Díaz con CEOE, sindicatos y organizaciones de autónomos, cuyo objetivo era anticiparse y diseñar si fuera necesario, medidas a hoc, tal y como se ha hecho en otras ocasiones como con la DANA, La Palma o el COVID.

Pedreño, en un primer análisis de la situación, trasladó a la vicepresidenta que ya hay empresas de Economía Social de determinados sectores económicos como el sector industrial, el sector agroalimentario o el del transporte que están anticipándose a posibles situaciones que se puedan desencadenar en función de la evolución del conflicto bélico

Pedreño advirtió de los efectos que una crisis internacional podría tener en la economía social, más allá de los aranceles o la ruptura comercial con Estados Unidos. Destacó el riesgo en el sector agroalimentario por la dependencia de los fertilizantes del petróleo, lo que podría provocar escasez o una fuerte subida de precios. También alertó sobre el sector transporte, afectado por el encarecimiento del combustible, y recordó la cláusula de revisión de tarifas. Asimismo, señaló posibles problemas en la distribución farmacéutica, por la dependencia de India y China, y el impacto en sectores como la vivienda y los servicios de cuidados.

La ministra Yolanda Díaz, durante su reunión con los agentes sociales. / UCOMUR

Compromiso

La reunión finalizó con el compromiso por parte de Díaz de hacer un seguimiento periódico con CEPES del impacto de la guerra de Irán en las empresas de Economía Social mediante la puesta en marcha de una mesa de trabajo para paliar los posibles efectos que se puedan ir desencadenando de este conflicto bélico.

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El presidente de CEPES, que estuvo acompañado de una delegación que representaba a diferentes sectores de la Economía Social, agradeció el encuentro y la oportunidad de dar voz a las empresas del sector.