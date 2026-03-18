Campos de Jumilla celebra 40 años de trayectoria "cultivando futuro"

La cooperativa Campos de Jumilla, firma asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), cumple 40 años este año 2026. Como recuerda su actual presidente, Antonio Antolí, fue fundada en 1.986 con la unión de 12 agricultores, los cuales alquilaron un local en el barrio de San Juan del municipio jumillano «para trabajar la fruta y envasarla, y enviarla a los mercados más cercanos». El dirigente rememora que «ellos mismos con sus propias furgonetas» repartían hasta mercados como Murcia, Cartagena y Alicante.

Así hasta llegar en la actualidad a los 70 socios, logrando ser «una cooperativa consolidada», destaca el dirigente cooperativista, la cual tiene como clientes «a los principales supermercados nacionales tanto nacionales como europeos».

«Yo empecé como socio en el año 1.991 junto con mis hermanos», explica Antonio Antolí, «ya que teníamos una explotación en común, así que de esta manera fue como empezamos en el mundo de la fruticultura». «Anteriormente trabajábamos cultivos tradicionales como vid, almendro y olivo». Al poco tiempo, «entré a formar parte del Consejo Rector como vocal, y ya en el año 2.010 fui elegido presidente».

Toda una vida dedicada al campo y ligada a la cooperativa Campos de Jumilla, donde la ha visto crecer desde aquel primer local hasta el día de hoy, «donde trabajamos con clasificadoras automáticas y paletizadores», a los que el próximo mes de abril se añadirán «unas nuevas instalaciones frigoríficas y lo que en un futuro no muy lejano queremos que sea un nuevo almacén de producción».

Construyendo futuro

Coincidiendo con los cuarenta años de trabajo y trayectoria, la cooperativa realizará la inauguración oficial de la nueva maquinaria y espacios, signo que demuestra esa consolidación y crecimiento, destacan desde la entidad. El acto, previsto para el viernes 10 de abril, se realizará dentro del marco de una comida «donde se hará entrega de varios reconocimientos a socios, empleados, personas y empresas que han estado involucradas en el transcurso de estas cuatro décadas».

La intención es «celebrarlo como merece la ocasión, acompañados de todas las personas que han hecho posible» la cooperativa Campos de Jumilla. Además de los socios y familias, estarán presentes representantes institucionales y del sector agro regional, del tejido industrial, social y económico, los cuales serán testigos «de esta primera piedra donde seguir construyendo el futuro de nuestra cooperativa», enfatiza Antolí.

«Será un momento para compartir y disfrutar de lo que hemos logrado y mirar hacia el futuro que nos espera, todos juntos».

Retos del cooperativismo

Precisamente, Antonio Antolí destaca la importancia para el agricultor del modelo cooperativo, de pertenecer a una cooperativa. «Es importante estar unidos, pues para hacer frente a las exigencias de los mercados es necesario tener un volumen y un calendario amplio de productos para poder llegar a los mercados más exigentes». También, «el agricultor debe de estar asesorado de toda la legislación y normativas, que cada vez son más exigentes y que hay que cumplir, y eso solo se puede hacer a través de la cooperativa».

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta no solo esta entidad, sino la mayor parte del campo español, es el relevo generacional. Antolí explica que la disminución de número de socios se debe sobre todo a las jubilaciones y la falta de personas que cojan el relevo de las explotaciones, sobre todo en las más pequeñas.

Aunque si bien es cierto que, «a pesar de que algunas están desapareciendo, hemos podido mantener la producción en los 15 millones de kilos, gracias sobre todo «a que el resto de socios son más competitivos, y están aumentando los kilos de producción».

«El gran problema de la gente joven es que no quiere seguir las explotaciones de sus padres, pues es un trabajo muy sacrificado y es difícil continuar», ya que no existe «una seguridad de ingresos ni seguridad de recursos hídricos», como se está contemplando en la actualidad.

El presidente de la cooperativa, Antonio Antolí. / Fecoam

«Necesitamos una solución a los recortes al Trasvase Tajo-Segura y el cierre de acuíferos previstos para 2027». Para el presidente de Campos de Jumilla, «necesitamos, en primer lugar, una prórroga, y a continuación una alternativa que nos dé seguridad de recursos hídricos», como puede ser la conexión del Altiplano con el trasvase Júcar-Vinalopó. «Si no es así, no podremos seguir cultivando con seguridad».

Además, «en el sector tenemos un exceso de burocracia que nos asfixia, especialmente a los pequeños agricultores», pues cada vez «nos exigen más requisitos para cultivar y es un grave problema que tenemos todos los productores». Debido a esto, «muchos pequeños agricultores abandonan el sector».

Pero en la cooperativa sí han podido componer un Consejo Rector «con gente joven, más de la mitad son personas que tienen menos de 40 años, y por lo tanto está asegurada su continuidad».

Primer productor pera Erolini

Aunque los socios de Campos de Jumilla trabajan cultivos de albaricoque, nectarina, paraguayo y melocotón amarillo, destaca sobre todo la producción de la variedad de pera Ercolini, protegida por la Denominación de Origen (DOP) Pera de Jumilla.

«Somos el principal productor de pera Ercolini de España, la cual tiene una calidad excepcional en cuanto a sabor y características», remarca Antolí, de la que esperan recolectar alrededor de tres millones de kilos en la próxima campaña. En total, sumando las producciones de todos los cultivos, la producción total esperada este año se sitúa en torno a los 17 millones de kilos. «Eso si la meteorología nos respeta y no tenemos daños por pedrisco ni por heladas», como ocurrió en 2025, donde se perdió el 50 por ciento de la producción por la tormenta que asoló el término municipal de Jumilla a principios de mayo.

Calidad y competitividad

La cooperativa exporta alrededor del 40 por ciento de su producción, dedicando el resto al mercado nacional, con una facturación anual que ronda los 15 millones de euros. «Nuestro objetivo es seguir apostando por la calidad y la eficiencia, tanto en el campo como en almacén, para ofrecer a nuestros clientes un producto de gran calidad desde mayo hasta octubre en fruta de hueso y hasta diciembre en pera Ercolini».

«Elegimos desde el principio las mejores variedades en cuanto aspecto, consistencia y sabor, además de las variedades que mejor se adaptan a nuestra climatología», siempre con las mayores garantías y controles de calidad, con un control de riego eficiente. Campos de Jumilla cuenta con las certificaciones de calidad GlobalG.A.P. y IFS/BRC Food, entre otras.

Es, además, motor de empleo local, ya que en campaña «trabajan alrededor de 300 personas de mayo a septiembre, y después tenemos 100 personas aproximadamente de octubre hasta abril, pues en estos meses de invierno trabajamos frutas de terceros para mantener la actividad de la cooperativa todo el año».

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En definitiva, desde Campos de Jumilla «esperamos continuar otros 40 años cultivando futuro, sumando personas, ilusiones y esfuerzos».