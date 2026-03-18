Unanimidad para que el Gobierno regional instale cambiadores inclusivos en todos los edificios públicos en el plazo de un año

La Asamblea Regional ha dado el mandato al Gobierno autonómico de elaborar un plan autonómico para la implantación progresiva de baños y cambiadores inclusivos en edificios y espacios públicos de titularidad autonómica en al plazo de un año, que incluya objetivos temporales definidos, priorizando hospitales, centros educativos, instalaciones deportivas, espacios culturales y grandes equipamientos administrativos.

La moción, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y enriquecida por el Grupo Vox, recibió este miércoles el apoyo de todo el arco parlamentario. El objetivo, según la diputada del PSRM Toñi Abenza, es dar respuesta a las necesidades de "personas con parálisis cerebral, con enfermedades neuromusculares y con grandes discapacidades físicas o cognitivas que requieren apoyo constante para algo tan básico como cambiar un pañal o realizar su higiene personal".

Ninguna madre debería volver a sentir vergüenza por cambiar a su hija en plena calle Toñi Abenza — Diputada PSRM

"Ninguna madre debería volver a sentir vergüenza por cambiar a su hija en plena calle porque la sociedad no fue capaz de ofrecerle un espacio digno. Hoy no estamos hablando de cambiadores inclusivos. Estamos hablando de dignidad. Estamos hablando de derechos", afirmó Abenza desde tribuna, donde se mostró muy crítica con la actitud de la concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño, que tildó estos cambiadores de "mastodontes" durante el pleno municipal del mes pasado. Entonces, el PP tumbó la moción del PSOE, provocando una ola de indignación en asociaciones afectadas.

Hace unos días, el Ayuntamiento de Murcia reculó y aprobó junto a la Mesa de la Discapacidad la creación de una red de cambiadores inclusivos.

La moción aprobada por unanimidad pide establecer líneas de colaboración y financiación con las entidades locales para su instalación en infraestructuras municipales e incorporar la obligatoriedad de estos equipamientos en nuevas construcciones públicas y en grandes reformas de espacios de uso público.

Asimismo, reclama al Gobierno regional promover campañas de sensibilización social sobre la importancia de la accesibilidad universal y la dignidad de las personas con gran dependencia y crear y mantener actualizado un mapa público y accesible de los baños y cambiadores inclusivos existentes en la Región de Murcia.

La iniciativa exige la obligatoriedad de estos equipamientos en nuevas construcciones y en grandes reformas

El debate de esta moción fue seguido atentamente por una representación de las familias afectadas, que llevan semanas desarrollando una campaña a favor de estas medidas en redes sociales con el eslogan #MenosFloresyMasCambiadores, en referencia a la iniciativa rechazada por el PP en el Ayuntamiento de Murcia.

"Si para el Partido Popular la dignidad de las personas es un mastodonte, el problema no es el cambiador inclusivo, el problema es el Partido Popular", subrayó la diputada socialista.

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Desde Vox, María Eugenia Sánchez aseguró que su formación no permitirá que estas familias "tengan que mendigar dignidad y respeto", mientras que José Luis Álvarez-Castellanos, diputado de Izquierda Unida-Verdes, valoró la iniciativa y la vinculó al desarrollo del plan regional de accesibilidad. Por su parte, la diputada del PP Sonia Ruiz evitó entrar en polémicas con la diputada socialista y defendió que avanzar en accesibilidad es "avanzar en libertad".