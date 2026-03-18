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La borrasca 'Therese' pondrá a la Región de Murcia en riesgo de lluvias a partir del jueves Día del Padre

Consulta la previsión del tiempo para el próximo festivo y el fin de semana

Lluvia en la ciudad de Murcia

Lluvia en la ciudad de Murcia / Juan Carlos Caval

Alba Marqués

Alba Marqués

El descanso de borrascas se interrumpe con la llegada de 'Therese', que afectará a la Península a partir del viernes y dejará un tiempo inestable en la Región de Murcia en los próximos días.

Será este jueves, 19 de marzo, Día del Padre y festivo en la comunidad, cuando empiece a torcerse la situación. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos con intervalos de nubes bajas y no descarta lluvias débiles ocasionales y dispersas. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios o mínimas en ascenso y máximas en descenso y los vientos serán flojos de componente este en el interior y moderados en el litoral.

El viernes, día en el que la borrasca 'Therese' alcanza a la Región de Murcia la posibilidad de precipitaciones aumentará. La predicción indica cielos muy nubosos y riesgo de chubascos dispersos. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, pero las máximas irán en descenso. Los vientos, flojos de componente este en el interior y moderados en el litoral.

Para el sábado, 21 de marzo, la Aemet espera cielos nubosos, con lluvias en el interior del territorio murciano, poco probables en el litoral. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas irán en ascenso. Los vientos serán flojos variables.

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En cuanto al domingo, aún no hay predicciones concretas, pero en un principio se espera que disminuya la posibilidad de chubascos y los cielos estén más despejados.

Temperaturas mínimas/máximas

Jueves 19 de marzo

  • Caravaca de la Cruz: 5/17 ºC
  • Cartagena: 14/18 ºC
  • Lorca: 8/19 ºC
  • Murcia: 8/19 ºC
  • Yecla: 6/15 ºC

Viernes 20 de marzo

  • Caravaca de la Cruz: 6/12 ºC
  • Cartagena: 13/16 ºC
  • Lorca: 10/14 ºC
  • Murcia: 11/16 ºC
  • Yecla: 6/11 ºC

Sábado 21 de marzo

  • Caravaca de la Cruz: 5/15 ºC
  • Cartagena: 11/17 ºC
  • Lorca: 8/17 ºC
  • Murcia: 10/19 ºC
  • Yecla: 6/15 ºC

Domingo 22 de marzo

  • Caravaca de la Cruz: 4/17 ºC
  • Cartagena: 10/17 ºC
  • Lorca: 7/18 ºC
  • Murcia: 7/19 ºC
  • Yecla: 4/17 ºC

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