Aumenta la tensión en el campo murciano: El Ministerio autoriza dos productos contra el pulgón que no son eficaces

La crisis del pulgón en el campo murciano no solo avanza sobre miles de hectáreas, sino que también eleva el tono político y agrario apenas cuatro días después de que el pasado 13 de marzo se hiciese pública su negativa a autorizar el uso excepcional del insecticida más demandado por el sector: Movento que usa la materia activa spirotetramat. A la indignación ya expresada por organizaciones agrarias y el Gobierno regional se suma ahora la voz de los exportadores.

El presidente de Proexport, Mariano Zapata, ha manifestado abiertamente su "decepción" con la falta de soluciones tras los contactos mantenidos con la Delegación del Gobierno. Según relata, el sector trasladó hace semanas la gravedad de la situación tanto a la Consejería de Agricultura como al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quien —asegura— se comprometió a "intentar ayudar", aunque finalmente le dijo que "no ha podido ser".

Zapata describe un escenario de "preocupación grandísima" ante una plaga que ya afecta a miles de hectáreas de cultivos hortícolas en la Región de Murcia y zonas limítrofes. En su opinión, la negativa del Ministerio deja al sector "totalmente desprotegido" frente a un problema que considera urgente. "Cuando tenemos el problema no nos atienden", lamenta, al tiempo que subraya el agravio comparativo con otros países europeos donde sí se ha autorizado temporalmente el producto.

Mariano Zapata, presidente de Proexport, en la Asamblea Regional / Proexport

El dirigente de Proexport insiste en que la petición no buscaba una autorización permanente, sino una medida excepcional de cuatro meses, como permite la normativa comunitaria en casos de emergencia fitosanitaria. Sin embargo, la Administración central sostiene que existen alternativas y que la situación no reviste la gravedad que denuncia el sector.

Precisamente ahí se sitúa uno de los principales puntos de fricción. Zapata ha desvelado que el Ministerio ha autorizado recientemente dos productos como alternativa al insecticida vetado. No obstante, tanto Proexport como los sindicatos agrarios coinciden en que su eficacia es limitada. "Son productos que sirven para prevenir, pero no para cortar la plaga como está ahora mismo", explica, insistiendo en que "no terminan de funcionar" en un escenario de infestación avanzada.

Mientras tanto, los efectos en el campo comienzan a ser visibles. Aunque evita cuantificar las pérdidas económicas totales, Zapata reconoce que ya hay parcelas enteras que han tenido que ser labradas por no ser aptas para el consumo. Las estimaciones apuntan a más de 6.000 hectáreas afectadas, con daños desiguales pero, en muchos casos, severos. "Son pérdidas tremendas para empresas, agricultores pequeños y todo el sistema productivo", sentencia.

El malestar del sector se agrava por la percepción de desigualdad en el mercado europeo. Según denuncia, países competidores como Francia, Alemania o Italia han autorizado de forma excepcional el uso de esta sustancia, lo que —a su juicio— coloca a los productores españoles en desventaja. "No se entiende, es un sinsentido total", afirma.

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De momento, la Consejería de Agricultura estudia posibles vías de recurso ante el Ministerio, aunque sin concretar si el conflicto podría escalar a instancias europeas. Entre tanto, la campaña avanza con incertidumbre y con un sector que reclama soluciones inmediatas para frenar una plaga que ya está pasando factura.