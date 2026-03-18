El alquiler se desangra hasta perder dos viviendas cada día en la Región de Murcia por el "miedo" a inquilinos morosos

El mercado de la vivienda en alquiler se desangra a diario en la Región de Murcia ante una crisis que sigue su escalada ascendente por una demanda cada vez más asfixiante y una oferta escasa que lleva progresivamente a inflar los precios. Hasta dos casas que se anunciaban en inmobiliarias o portales web para alquiler se pierden cada día en la Comunidad: a cierre de 2025 la oferta se situaba en unos 18.443 inmuebles tras la pérdida de unos 781 en tan solo un año. El stock destinado específicamente al alquiler de larga duración no deja de contraerse y cae así un 4,1% entre 2024 y 2025, según el Barómetro del Alquiler presentado este miércoles por la Fundación Alquiler Seguro en Murcia.

Esta escasez de vivienda "choca frontalmente" con una demanda que registra niveles de competencia crecientes hasta el punto de haberse cuatriplicado en los últimos seis años. A cierre de 2025, un anuncio del alquiler de una vivienda tenía, en diez días, una media de 39 personas interesadas, frente a las 27 que había el año anterior.

"Lo primero que se genera es una ansiedad y una avalancha de llamadas sin respuesta, porque si es un particular que pone la vivienda en alquiler, el teléfono se satura. De esta forma, lo que recibe el inquilino son llamadas sin respuesta, visitas masificadas y decisiones que tienen que tomar en cuestión de horas sobre la vivienda en la que van a vivir", advirtió David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, durante la rueda de prensa en Murcia.

El resultado es que los inquilinos murcianos "viven donde pueden y alquilan lo que hay; las consecuencias para aquellos que no logran dar con una vivienda en alquiler son bastante más graves, como el retraso de la emancipación y de los proyectos de vida de la gente joven, que al final son los grandes perjudicados", recordó.

Presión de la demanda en la Región de Murcia. / Observatorio del Alquiler

Un "factor determinante" que explicaría la oferta decreciente de vivienda en alquiler en la Región de Murcia es el "miedo" que tienen los propietarios a meter en sus viviendas a inquilinos que dejen de pagar la cuota mensual del alquiler. Caraballo apuntó que esta es una tendencia que año tras año sigue al alza y que tan solo entre el 2024 y 2025 se ha disparado un 21% en la Comunidad hasta el punto de que es es la tercera comunidad con una mayor variación de la morosidad en España, solo por detrás de Málaga y las Islas Baleares. La Región lidera el ranking nacional en meses de renta adeudada, superando las nueve mensualidades pendientes de abonar y, ahora mismo, un propietario murciano que tiene inquilinos morosos pierde, de media, al año 7.256 euros.

En este punto Caraballo quiso aclarar que muchas veces al propietario se le asocia con un gran tenedor o a un gran inversor, pero la realidad es que el 93% de los que tienen una vivienda en alquiler en la Región de Murcia lo hacen para complementar sus ingresos de cara al futuro o a la jubilación. "Frente a estos impagos, la circunstancia en la que se encuentrna es que no podrían poder pagar la hipoteca o que, directamente, dependen de ese ingreso para vivir. Pensemos lo que supone dejar de percibir 7.000 euros en una economía de este tipo", reflexionó.

El temor de los propietarios a los impagos, que crecen un 21%, reduce aún más la oferta y provoca subidas de precios como mecanismo de protección

Además, recordó igualmente que a este propietario al que le dejan de pagar tiene que afrontar gastos asociados a la comunidad, al IBI o al seguro del hogar, al margen de asumir los costes judiciales para poder desahuciar a esa persona, en el caso de que pueda hacerlo. "Hay miedo por parte de los propietarios a seleccionar un perfil que luego no puedan gestionar o del que no puedan desprenderse", algo a lo que lleva a los propietarios a subir los precios para intentar hacer un "filtro mayor" de candidatos y poder paliar esos impagos: "Es una especie de prima de riesgo", expuso.

Evolución de la oferta de viviendas de alquiler en la Región de Murcia. / Observatorio del Alquiler

Más de 103.000 están vacías

A esta problemática se suma que, dentro del parque inmobiliario regional, hay más de 103.000 viviendas que están vacías, el 12,2% del total. El CEO de Alquiler Seguro señaló que muchas de ellas están cerradas porque no están adaptadas al mercado y necesitan reforma, son "herencias sin resolver" o forman parte de procesos que están judicializados. A pesar de ello, este porcentaje de desocupación se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanza el 14,4%. Cartagena registra la mayor concentración con 16.640 viviendas vacías, lo que supone una tasa de desocupación del 13,3%. Por su parte, la ciudad de Murcia contabiliza 15.310 viviendas vacías (7%), y Lorca computa un total de 5.818 inmuebles desocupados, lo que representa el 13,7% sobre su total de viviendas.

Según la Proyección de Hogares 2024-2039 elaborada por el INE, la Región de Murcia será la comunidad autónoma con el mayor crecimiento relativo de hogares en España, con un incremento del 28,8% en los próximos 15 años. En términos absolutos, esta cifra pasará de los 570.133 registrados en 2024 a 734.602 en 2039, lo que supone la creación de 164.469 nuevos hogares que requerirán una solución habitacional.

Este incremento en el número de unidades de convivencia se ve reforzado por las proyecciones de población, que estiman que la región ganará cerca de 270.000 habitantes para el año 2039, lo que representa un aumento del 17,2%, según las Proyecciones de Población 2024-2074 del INE. Esta presión estructural sobre la oferta de vivienda define el escenario actual y futuro del mercado murciano.

Seguridad jurídica, incentivos fiscales y menos burocracia para activar el mercado

Para paliar esta difícil situación, desde Alquiler Seguro abogan por romper el "miedo" de los propietarios murcianos para que puedan poner en alquiler su vivienda y, de esta forma, frenar la escalada de precios. “De nada sirve tener datos si no se toman decisiones” para que miles de viviendas salgan al mercado, dijo Caraballo.

La primera de sus propuestas pasa por reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. Según explicó, muchos dueños no ponen sus viviendas en alquiler por miedo a impagos o a procesos largos en caso de conflicto. "Es fundamental que el propietario tenga la certeza de que la ley le va a proteger si el inquilino deja de pagar", afirmó.

En segundo lugar, la apuesta por incentivos fiscales, especialmente a través del IRPF, como herramienta más eficaz que las sanciones. En su opinión, este tipo de medidas permitirían aflorar economía sumergida y premiar a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias. "Todo alquiler declarado debe ser un requisito imprescindible para poder beneficiarse de bonificaciones", señaló, insistiendo en que estas ayudas no deben limitar la libertad del propietario para elegir inquilino.

Para Caraballo es "fundamental" que el propietario "tenga la certeza de que la ley le va a proteger si el inquilino deja de pagar"

La tercera línea de actuación propuesta es la profesionalización del mercado del alquiler. Caraballo recordó que el peso del alquiler en el parque inmobiliario ha pasado del 7% hace dos décadas al 23% actual, lo que ha incrementado su complejidad. Así, reiteró la necesidad de dotar a los propietarios de herramientas (como sistemas de análisis de solvencia apoyados en inteligencia artificial) para evaluar adecuadamente a los inquilinos.

Más allá de movilizar vivienda vacía, el directivo subrayó la importancia de una cuarta medida estructural: aumentar la construcción de vivienda nueva. Para ello, abogó por políticas que faciliten la disponibilidad de suelo, reduzcan la burocracia y fomenten la colaboración público-privada. "Incrementar el número de viviendas no se logra de la noche a la mañana, pero es clave para equilibrar el mercado", explicó.