Alimer inaugura una nueva fábrica de piensos «clave para el sector ganadero»

La cooperativa agroalimentaria Alimer ha dado un paso decisivo en su estrategia de crecimiento con la puesta en marcha de su nueva fábrica de piensos en Lorca, «una infraestructura clave para el futuro de la entidad y del sector ganadero», resaltan desde la entidad.

Las nuevas instalaciones están ubicadas en el Polígono Industrial Saprelorca, contando en su inauguración con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, así como con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, y la consejera de Agricultura, Sara Rubira. También estuvo presente el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez, entre otros representantes institucionales y del sector agro y cooperativista de la Región.

Desde la cooperativa se ofreció un recorrido detallado por la nueva fábrica de piensos. / ALIMER

Futuro de oportunidades

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras quiso poner en valor la capacidad generadora de empleo de esta cooperativa, agradeciendo el trabajo de la entidad y subrayando que detrás de este tipo de proyectos «lo que hay son oportunidades para muchas familias de la agricultura y de la ganadería».

El presidente del Ejecutivo regional también destacó que Alimer «siempre ha tenido en su ADN el ser valientes, apostando y creyendo en lo que hacéis, lo que os ha llevado a ser la primera cooperativa de la Región de Murcia y una de las líderes a nivel nacional». Igualmente, reiteró el compromiso del Gobierno regional con el desarrollo del tejido agroalimentario.

Para Julián Díaz, presidente de Alimer y vicepresidente de Fecoam, la entidad pone en marcha «unas instalaciones modernas, eficientes, con más capacidad y en donde vamos a conseguir un producto de mayor calidad».

La infraestructura permitirá duplicar la capacidad productiva e impulsar el desarrollo económico del territorio. / ALIMER

Esta inauguración «marca no solo el comienzo de una nueva etapa para nuestra sección de piensos, sino también un paso firme y sólido hacia el futuro de nuestros socios». Este proyecto «nace del compromiso con la innovación, la calidad, la eficiencia y, sobre todo, con la sostenibilidad».

Una nueva fábrica que es también «un futuro lleno de oportunidades que, con el compromiso y la confianza de todos, socios, trabajadores, proveedores, clientes y administraciones, nos permitirá seguir afrontando grandes retos, contribuyendo al crecimiento económico de nuestro entorno y al bienestar de las generaciones futuras».

Las instalaciones están equipadas con tecnología de última generación. / ALIMER

Las instalaciones están equipadas con tecnología de última generación, la cual permitirá duplicar la capacidad productiva, mejorar la eficiencia de los procesos y ofrecer a los socios una nutrición animal más precisa, segura y competitiva.

La nueva planta nace con un firme compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el servicio al cooperativista, eliminando limitaciones productivas y reforzando la autonomía de la cooperativa.

«Gracias a la solidez de este proyecto cooperativo, hemos sido capaces de afrontar una inversión de 14,7 millones de euros para la construcción de esta nueva fábrica de piensos, una pieza clave para nuestra sección de ganadería, piensos y lácteos. La planta cuenta con una capacidad de producción de 40 toneladas a la hora y nos permitirá trabajar con procesos más eficientes y mejorar la calidad de los piensos que elaboramos», destaca Julián Díaz.

La inauguración congregó a representantes institucionales y del sector agro y cooperativista de la Región. / ALIMER

Motor económico

Alimer, entidad asociada a Fecoam, es una cooperativa de primer grado multisectorial que abarca desde la ganadería, piensos y lácteos, hasta frutas, hortalizas, flores y planta ornamental o venta de suministros.

Con 2.085 agricultores, horticultores y ganaderos, es la más grande de la Región de Murcia, siendo el principal motor económico del Valle del Guadalentín y la Vega Alta del Segura.

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Con esta inauguración, Alimer consolida su liderazgo, «impulsa el desarrollo del sector y reafirma su vocación de seguir creciendo junto a sus socios y al territorio», destaca su presidente.