Senena Corbalán registra su candidatura a rectora: "Consolidaré a la UMU como referente en formación y investigación"

'Horizonte UMU 2032' es el nombre del proyecto de Senena Corbalán para convertir a la Universidad de Murcia (UMU) en "un referente en formación, investigación e innovación" durante los próximos seis años.

Así lo ha dicho la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular y candidata a rectora de la UMU tras registrar este martes su candidatura en el edificio Rector Soler del Campus de Espinardo, donde ha presentado su proyecto y a las personas que componen su equipo.

Con este paso, Corbalán inicia la presentación pública de su programa electoral, 'Horizonte UMU 2032: Escuchar, Avanzar, Contigo', una propuesta estratégica que aspira a consolidar la Universidad de Murcia como referente, reforzando además su impacto social en los próximos años.

La candidata subraya que su proyecto nace del diálogo con los distintos colectivos universitarios y del convencimiento de que la UMU cuenta con el talento y la capacidad necesarios para afrontar con ambición los desafíos actuales de la educación superior.

Diez ejes estratégicos

El programa 'Horizonte UMU 2032' se articula en diez ejes estratégicos que incluyen, entre otros, el bienestar del estudiantado y del personal universitario, la mejora de la calidad docente, el impulso de la investigación y la transferencia, la internacionalización, la transformación digital, la sostenibilidad ambiental y una gobernanza más participativa y transparente.

Para Senena Corbalán su propuesta se puede sintetizar en tres ideas clave: escuchar a la comunidad universitaria, avanzar en la excelencia académica y científica y construir conjuntamente el futuro de la Universidad de Murcia.

Equipo plural

El equipo con el que la candidata a rectora concurre a las elecciones está formado por perfiles de reconocido prestigio y experiencia, que abarcarán áreas clave como docencia, investigación, internacionalización, estudiantado, transferencia del conocimiento, transformación digital y sostenibilidad. "Se trata de un equipo plural y multidisciplinar, integrado por profesorado, personal investigador y profesionales de la gestión universitaria con amplia experiencia y compromiso con la universidad pública", señala.

Entre ellos se encuentran María Fuensanta Gómez, candidata a secretaria general; Rosario Párraga, candidata a gerente; Catalina Guerrero, candidata a vicerrectora de Estudiantes; Juan José López, candidato a vicerrector de Personal; María José Vilar, candidata a vicerrectora de Cultura y Comunicación; José Tomás Palma, candidato a vicerrector de Investigación; María Ruzafa, candidata a vicerrectora de Bienestar y Vida Universitaria; Mariola Palazón, candidata a vicerrectora de Transferencia e Innovación; Rosa María Bermejo, candidata a vicerrectora de Calidad; Pedro Miguel Ruiz, candidato a vicerrector de Planificación Estratégica; Máximo Camacho, candidato a vicerrector de Economía; Paloma Sobrado, candidata a vicerrectora de Cohesión Territorial; Yesica Vicente, candidata a vicerrectora de Infraestructuras; Yvette Coyle, candidata a vicerrectora de Internacionalización; Salvadora Martínez, candidata a vicerrectora de Gestión Ambiental; y Linda Castañeda, candidata a vicerrectora de Estudios. Completan el equipo Jacinto Pérez y Dorothy Estrada.