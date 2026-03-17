Casa Real
La Reina Sofía estará el Viernes Santo en Murcia para ver la procesión de los Salzillos
La emérita presenciará desde Belluga uno de los desfiles más emblemáticos de la Semana Santa murciana.
La Reina Sofía volverá a situar a la Región de Murcia en el foco de la Semana Santa con una visita que la llevará, si se cumplen las previsiones, a dos de sus citas más señaladas: la procesión de los Salzillos, en la capital, y la salida del Silencio california, en Cartagena.
Según ha informado Onda Regional, la Reina emérita tiene previsto asistir el próximo 3 de abril, Viernes Santo, a la procesión de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una de las estampas más reconocibles de la Semana Santa murciana y que este año, además, adquiere un simbolismo especial al coincidir con el 425 aniversario de la cofradía.
La presencia de la Reina Sofía en la Región se está gestionando desde hace meses
Doña Sofía seguiría el cortejo desde la plaza del Cardenal Belluga, en un enclave privilegiado para contemplar los pasos de Francisco Salzillo, auténtico emblema del Viernes Santo murciano y una de las grandes referencias devocionales y artísticas de la ciudad.
Según ha podido saber Onda Regional, aunque la confirmación oficial está pendiente y se espera para los próximos días, la presencia de la Reina Sofía en la Región se está gestionando desde hace meses. De hecho, según ha trascendido, tanto personal de la Casa Real como efectivos de seguridad ya se han desplazado a Murcia para coordinar el dispositivo y revisar sobre el terreno todos los detalles de la estancia de la madre de Felipe VI.
También presenciará el cortejo del Silencio en Cartagena
La agenda de la Reina en la Región no se limitará a Murcia. La cofradía california informó también de que doña Sofía presenciará en Cartagena la salida del Silencio, la noche del Jueves Santo, una de las procesiones más solemnes de la Semana Santa cartagenera, que seguirá desde el balcón de la Sociedad Económica.
La presencia de la Reina Sofía en ambas ciudades añade un componente institucional y simbólico a una Semana Santa que, un año más, volverá a convertirse en uno de los grandes escaparates religiosos, culturales y patrimoniales de la Región de Murcia.
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