Pepe Álvarez, secretario general de UGT: "Los trabajadores murcianos podrían tener mejores salarios si no fallase la negociación colectiva"

El secretario general de UGT a nivel nacional, Pepe Álvarez, visita la Región de Murcia este martes para desarrollar "un intenso día de actividad sindical". Durante el día mantendrá distintas reuniones con afiliados y delegados de UGT en distintas empresas, y por la tarde participará en la asamblea de afiliados del sindicato en la sede de UGT Región de Murcia.

Antes de su llegada a Murcia habla con La Opinión y da unas pinceladas de la "situación trágica que vive el mundo" y cómo se puede luchar por la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, entre otras cuestiones.

Tiene una agenda completa hoy durante su visita a la Región...

A Murcia hacía un tiempo que no venía y me pareció razonable hacerlo con una visión global: estar en Cartagena con la gente que tiene problemas, mantener reuniones con representantes del sindicato y, finalmente, terminar con una asamblea abierta que nos permita ponernos al día sobre la situación trágica que vive el mundo.

Viene a una comunidad donde un importante porcentaje de la clase trabajadora está en situación de pobreza con salarios bajos. ¿Qué está fallando?

Fundamentalmente falla la negociación colectiva. Es bastante increíble que Murcia sea la tercera o la cuarta comunidad con un porcentaje más alto de trabajadores afectados por las subidas del salario mínimo interprofesional. Es una comunidad que podría tener salarios más altos porque el sector industrial tiene peso y el sector servicios está lo suficientemente maduro como para ofrecer mejores condiciones, especialmente en hostelería y turismo. Creo que, si somos capaces de fortalecer las organizaciones sindicales, también podremos mejorar los salarios y las condiciones de trabajo.

Con la situación actual, UGT ha pedido una subida del 4% en salarios tras el repunte del IPC.

Hay factores que no dependen directamente de la negociación colectiva. Pienso, por ejemplo, en el coste de la vivienda, en la calidad de los servicios sanitarios o en la posibilidad de acceder a la universidad pública en buenas condiciones. Todo eso hoy está mermado. Además, las empresas no acaban de repartir equitativamente los beneficios. Es verdad que habrá empresas o autónomos que digan que no es su caso, pero la media del país muestra un aumento de los márgenes empresariales de alrededor del 14 %. Con esos beneficios, los salarios deberían poder mejorar para que la gente no tenga la sensación de que, aunque suba el convenio, su poder de compra no mejora.

"La gente no puede tener la sensación de que sube el convenio pero su poder de compra no mejora"

UGT tiene entre sus ‘caballos de batalla’ este año tratar de desbloquear el convenio de la sanidad privada, caducado desde hace más de 15 años...

La privatización de la sanidad en nuestro país se está haciendo en buena medida a costa de los trabajadores del sector, que tienen condiciones muy inferiores a las de la sanidad pública, que tampoco es especialmente motivadora en estos momentos. Además, la calidad del servicio para el usuario no siempre es la que se promete. Por eso creo que la mejora de las condiciones laborales en la sanidad privada no solo debe preocupar a los profesionales, sino también a la ciudadanía, porque de ello depende la calidad de la atención médica.

Inevitablemente, en los últimos días todo el mundo está pendiente del impacto económico que puede suponer la guerra en Oriente Próximo y ya ha señalado que las ayudas no pueden limitarse a una simple bajada de impuestos. ¿Qué medidas cree que deberían adoptarse?

No conocemos todavía las medidas concretas que está preparando el Gobierno de cara al Consejo de Ministros extraordinario del viernes. Sé que se están trabajando en el marco de contactos con la Unión Europea, así que deben entenderse en ese contexto. Desde UGT creemos que la prioridad debe ser la protección de las personas y de las familias más vulnerables. Bajar impuestos sin más no siempre es la solución. Quitar el IVA a los alimentos puede ser muy importante para algunas familias, pero para otras lo es menos. Hay hogares que, incluso con esa medida, seguirán necesitando apoyo social. Creemos que hay que recuperar el paquete social, sobre todo en lo relativo al alquiler, que debería congelarse. Con la situación actual, los precios podrían dispararse todavía más. También es fundamental apoyar a los agricultores, especialmente a las pequeñas explotaciones, que necesitan ayuda urgente con los fertilizantes y los carburantes. Hemos trasladado al Gobierno que este paquete deberá aprobarlo el Congreso y que, por tanto, necesitará una mayoría. Les pedimos a los partidos que piensen en las personas y no en sus estrategias electorales.

Álvarez estará esta tarde en la sede del sindicato en la capital, en la calle Santa Teresa junto a afiliados. / Zowy Voeten

Pasando a otro frente, la patronal nacional CEOE se ha ausentado de la primera reunión para regular la entrada de los sindicatos en los consejos de las empresas. ¿Cómo valora esta situación?

Han reaccionado con palabras muy gruesas, diciendo que queremos ir contra la empresa. Yo creo que España tiene que cumplir su Constitución, que prevé una ley para desarrollar la participación de los trabajadores en las empresas. Somos el único país de la Unión Europea sin ningún tipo de mecanismo de participación. Desde el modelo alemán de cogestión hasta otros sistemas con presencia en los consejos de administración, en Europa existen muchas fórmulas. En España se ha regulado cómo deben formarse los consejos, la presencia de consejeros independientes o la paridad, pero no se ha hecho nada para que los trabajadores, que son quienes hacen posible que las empresas produzcan, tengan algún peso.

"España es el único país de la Unión Europea sin mecanismos de participación de los trabajadores en las empresas"

La ofensiva también la han planteado con el asunto del absentismo laboral... ¿Consideran que se está utilizando este debate para cargar la responsabilidad sobre los trabajadores?

Está claro que sí. Nosotros huimos de esa palabra, ‘absentismo’. Lo que existe son bajas médicas reguladas por la ley. Un médico ha determinado que esa baja es necesaria. Además, España tiene un nivel muy bajo de reconocimiento de enfermedades profesionales en comparación con Europa. Por cada tres que reconoce Alemania, nosotros solo reconocemos una. Parte de esas bajas que algunos llaman absentismo están relacionadas con la falta de mecanismos de prevención en salud y seguridad laboral. Si no hay prevención, aumentan las enfermedades profesionales.

Ante el proceso de regularización de personas extranjeras. En una región como Murcia, con gran peso del sector agrícola, ¿qué le parecen los mensajes que presentan la inmigración como un problema?

Noticias relacionadas

Me parece una barbaridad. En Murcia, además, es un desatino. No sé qué ocurriría si las personas migrantes hicieran una semana de huelga: sería un problema enorme. ¿Quién recogería los productos del campo? ¿Quién cuidaría de muchas personas mayores? Plantear la inmigración como un problema es una falta absoluta de humanidad. Este proceso de regularización debe servir para que esas personas dejen de trabajar en condiciones de semiesclavitud y puedan hacerlo con derechos, como el resto de trabajadores. Además, ocupan puestos que en nuestro país son de muy difícil cobertura. Hay trabajo para todos; lo importante es que se realice en buenas condiciones, haya nacido la persona aquí o en otro lugar.