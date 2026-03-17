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Política

Salud tiene seis meses para elaborar un protocolo para partos de mujeres sordas

La Asamblea Regional aprueba por unanimidad una moción del PSOE para que se garantice la activación inmediata del servicio en intervenciones urgentes o no programadas

Álvaro Cervantes y Miriam Garlo, en el rodaje de 'Sorda'

Álvaro Cervantes y Miriam Garlo, en el rodaje de 'Sorda' / L. O.

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Con 'Sorda', película murciana ganadora de tres Goyas en la última edición de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y con la diputada del Grupo Socialista María Dolores Martínez Pay visiblemente emocionada, la Asamblea Regional de Murcia aprobó este martes por unanimidad una moción por la que insta al Gobierno regional a aprobar en un plazo máximo de seis meses un Protocolo Regional de Accesibilidad Comunicativa en el embarazo, parto y puerperio para mujeres con discapacidad auditiva o sordoceguera.

Su activación podrá realizarse a petición expresa de la gestante (o un representante) o a petición de los equipos de salud (matrona, médico de familia, obstetra o servicio de urgencias). Del mismo modo, el servicio presencial se prestará cuando lo solicite la mujer o lo indique el equipo clínico por razones asistenciales.

La moción, impulsada por el Grupo Socialista y trabajada en la Comisión de Sanidad y Política Social con el Grupo Popular, establece que se articule la prestación mediante convenios o acuerdos marco con entidades representativas o con personal propio acreditado del Servicio Murciano de Salud (SMS); además, se ha de garantizar la activación inmediata del servicio en partos urgentes o no programados.

El PSRM estima que unas 900 mujeres en edad fértil tienen discapacidad auditiva en la Región

Según desveló la parlamentaria del PSOE, en la Región hay unas 356.500 mujeres en edad fértil, por lo que en torno a 900 de ellas podrían estar viviendo con una discapacidad de este tipo (el 0,25% de prevalencia). "Si cruzamos esa cifra con la fertilidad regional, estamos en una estimación de unos 32 partos anuales, entre 2 y 3 al mes en la red hospitalaria murciana". Para Martínez Pay, estas 32 mujeres son "motivo suficiente para actuar".

No es la primera vez que llega a la Cámara murciana una iniciativa como esta. De hecho, fue la misma diputada, María Dolores Martínez Pay, quien defendió el año pasado una moción muy parecida que fue rechazada por los grupos Popular y Vox. "Salí llorando de aquella comisión", reveló este martes. "Fue un momento muy doloroso", afirmó, agradeciendo esta vez el apoyo de toda el arco parlamentario. PP y Vox explicaron que si el texto de los socialistas fue rechazado anteriormente fue porque demandaba la presencia continua de personal capacitado para comunicarse con personas con discapacidad auditiva o sordoceguera, cuando no hay demanda suficiente que justifique el gasto.

Estos partos se podrán compatibilizar con la presencia de un acompañante elegido por la mujer, no necesariamente un familiar

Por otra pare, la moción reclama que el parto de mujeres con discapacidad auditiva se ha de poder compatibilizar con la presencia de un acompañante elegido por la mujer, evitando que familiares suplanten funciones profesionales si ella desea apoyo profesional.

Por último, la Asamblea insta al Gobierno de la nación a incluir en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud del Protocolo Regional de Activación de Comunicación para mujeres con discapacidad auditiva, hipoacusia o sordoceguera durante el embarazo, parto y puerperio, sin que ello suponga retraso ni perjuicio alguno en su aplicación efectiva en el ámbito regional.

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Durante el debate, la portavoz de Podemos, María Marín, recordó las palabras de la actriz Miriam Garlo, que ganó el Goya a Mejor Actriz Revelación, sobre el escenario: "Ningún ser humano es invisible y ninguna persona sorda es muda. Tenemos una voz propia".

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