Este es el pueblo de Murcia que participará en 'El Gran Prix del Verano' 2026

RTVE ya tiene seleccionados a los 12 pueblos que participarán en la nueva edición del programa 'El Gran Prix del Verano', y entre ellos hay uno de la Región de Murcia.

La edición que se viene es una de las más ambiciosas hasta la fecha, ampliando la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes para llevar la competición a más lugares de España. El pueblo de Murcia en cuestión no llega a los 7.000 habitantes. Cargado de diversión, 'El Grand Prix del Verano' pone a prueba las habilidades de los vecinos de las localidades participantes.

Y sí, en esta nueva edición se ha abierto la participación a localidades desde los 3.000 habitantes a un máximo de 10.000 (hasta ahora la horquilla era 5.000-10.000), dando así la oportunidad a los oriundos de un mayor número de pueblos de vivir en primera persona la experiencia del programa y representar a sus vecinos.

Más de mil pueblos invitados

Se presentaron muchos pueblos. 83 de ellos, informó RTVE, pasaron de fase y de ahí salieron los 12 que participarán en esta edición.

TVE no ha dicho en qué fecha empieza el programa, uno de los más queridos por los espectadores y, por qué no decirlo, un clásico. Sí se que sabe que, por cuarto año consecutivo, Ramón García se pondrá al frente de este clásico del verano de RTVE.

Como siempre, los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan. Todo ello en un plató que mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España, celebró el ente público.

Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), 'El Grand Prix del Verano' era un clásico de otra década que fue 'reciclado': regresó a La 1 en 2023 y se convirtió en el mejor estreno del año en televisión.

Ese año, el murciano Xuso Jones 'cambió de chaqueta' y apadrinó a un pueblo que no era de su tierra, esto es, no pertenecía a la Región.

El pasado verano fue de nuevo líder destacado de su franja, con casi 3 millones de espectadores únicos por noche y una media del 12,4% de cuota, a 2.3 puntos sobre la segunda opción.

Para el abuelo y el niño, el espacio fue líder en todos los segmentos de 4 a 64 años, destacando especialmente entre el público infantil, con un gran 28,9%; en 25 a 44 años, con un 23,2%, y en los jóvenes de 13 a 24 años con un 11,3%, según ha informado RTVE a través de una nota de prensa.

Este es el municipio murciano que irá al 'Gran Prix'

"En el corazón del Valle de Ricote, a orillas del Río Segura, conocida por nuestros antepasados como La Negra, por el color de la roca donde se asienta", así define la web de Turismo oficial de la Región de Murcia los atractivos de este emplazamiento, cuyos veicnos se enfrentarán (sanamente) a la vaquilla.

Se trata de un lugar en el que "el río Segura dibuja uno de sus tramos más bellos" y lo hace "entre huertas, montañas y pasarelas, sus aguas han sido testigo de la historia, la vida y las tradiciones de esta joya del Valle de Ricote".

Estamos hablando, efectivamente, de Blanca. Es una de las localidades escogidas para participar este verano en el formato familiar televisivo.

Las otras son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Cantalejo (Segovia, Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla, en Tenerife (Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).