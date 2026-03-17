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Sanidad

Los pacientes se resignan ante la nueva huelga médica: "Nos han dicho que paciencia, vamos a echar la mañana"

El nuevo paro obligó a suspender este lunes en la Región 2.067 consultas, 320 pruebas y 90 cirugías

Pacientes en el Policlínico del Hospital Virgen de la Arrixaca este lunes.

Pacientes en el Policlínico del Hospital Virgen de la Arrixaca este lunes. / Juan Carlos Caval

Ana García

Ana García

Cientos de pacientes aguardaban armados de paciencia este lunes en el pabellón Policlínico del Hospital Virgen de la Arrixaca para ser vistos por el especialista y confiando en que no les suspendieran la cita que tenían desde hace meses por la huelga de médicos que esta semana protagoniza su segunda gran batalla del año contra el Estatuto Marco que prepara el Ministerio.

Entre ellos estaba Cristina, vecina de Murcia que tenía cita a primera hora de ayer en la unidad de Cirugía Plástica del hospital de El Palmar, donde aguardaba de pie en la pared ante la gran afluencia de pacientes. "Nos han dicho que tengamos paciencia, que vamos a echar aquí la mañana", decía.

En Traumatología las consultas no se demoraban mucho y a primera hora salía de ellas Magdalena, del municipio de Alcantarilla, quien reconocía aliviada que "nos han atendido sin problema; incluso salgo con la cita para venir a preanestesia y ya pendientes para la operación". También acudía ayer a Trauma en la Arrixaca junto a su mujer Juan Rodríguez, de Cartagena, quien llegaba a afirmar que "menos mal que nos han visto, aunque ahora tenemos que volver al Santa Lucía".

Desde Caravaca venía también Juan con su mujer para una cita en Maxilofacial, quien tampoco tuvo problemas en la asistencia; al igual que Eulalia, quien acudió a Otorrinolaringología para someterse a una prueba de audiometría para la que estaba citada desde diciembre.

Policlínico de la Arrixaca este lunes, primer día de huelga.

Policlínico de la Arrixaca este lunes, primer día de huelga. / L.O.

Los asientos de las salas espera de especialidades de la Arrixaca eran ayer un bien preciado ante la afluencia de gente, aunque pocos pacientes salían sin ser atendidos por un médico. Muchos de ellos se vieron sorprendidos al conocer que esta semana se repite la huelga de médicos que ya pasó factura a la asistencia el mes pasado con otro paro de una semana, aunque la mayoría empatiza con los profesionales y reconocen que "están en su derecho de pedir mejoras".

La puerta de Urgencias de la Arrixaca, con unos servicios mínimos del cien por cien, también presentaban ayer la afluencia habitual de un lunes -uno de los días con más demanda de la semana- y amanecían con 42 pacientes pendientes de ingreso en planta de hospitalización.

El balance de la Consejería de Salud apunta a que en esta primera jornada de huelga, de las cinco que hay previstas esta semana, se tuvieron que suspender en la Región de Murcia un total de 2.067 consultas externas (14% del total), ⁠90 cirugías (28%) y ⁠320 pruebas (7%).

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En cuanto al seguimiento del paro, las cifras siguen siendo muy dispares y varían en función de quien las aporte. La Consejería cifra el seguimiento ayer de la huelga en un 13 %, que llega hasta el 42% en Atención Primaria y el 48% en hospitales, según los convocantes, el Sindicato Médico (CESM).

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