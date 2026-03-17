Pacheta revela el motivo más surrealista de su despido en el FC Cartagena: "Una pitonisa le dijo al presidente que no iban a ascender conmigo"

El técnico burgalés José Rojo 'Pacheta', actual entrenador del Granada, protagonizó una de las situaciones más surrealistas del fútbol español, algo que le ocurrió cuando dirigía al FC Cartagena. La confesión tuvo lugar en El Cafelito de Josep Pedrerol.

En su paso por el podcast, detalló cómo ocurrió todo y desveló cómo por culpa de lo ocurrido perdió el puesto de técnico del conjunto albinegro en 2013, cuando el equipo acababa de clasificarse para el play-off de ascenso.

Una pitonisa torció su futuro en el Cartagonova

Lejos de lo que cualquier aficionado del Efesé pudiera imaginar, la decisión de prescindir de sus servicios no respondió a motivos deportivos. Pacheta cuenta la historia con todo lujo de detalles: "Cuando llegué a Cartagena en diciembre, el equipo iba séptimo. Empezamos a trabajar y en mayo ya íbamos primeros. Pero faltaban tres partidos para acabar la competición y empatamos contra dos equipos de abajo de la tabla", reconoció.

"Nos adelanta el Jaén y en el último partido ganamos contra el Cacereño y yo voy a la rueda de prensa, donde cuento que estamos preparados para el play-off. Fue una rueda de prensa de emoción", recordó el míster. "Llego al vestuario y veo a todos mis asistentes y al director deportivo allí sentados, todos blancos... Y les digo: 'Pues sí que os ha afectado esto de no quedar primeros...", bromeó el de Burgos.

"Acto seguido, me dice el director deportivo que el presidente le ha dicho que estoy destituido, que no juego el play-off. Aquella tarde no se me olvidará nunca. Nunca vi al presidente", sentencia.

"Al día siguiente se supo durante esa noche que el presidente había consultaba una pitonisa y le había dicho que conmigo no ascendía. Algo irónico, porque la profecía tampoco sirvió de mucho. Tras su marcha, el Cartagena tampoco logró el ansiado salto de categoría, algo que el propio técnico no dejó pasar: "Le tenía que haber dicho a la pitonisa que a quién traía para ascender, porque no ascendió ese año", reveló Pacheta a Pedrerol sin perder el humor que le caracteriza.