El negocio inmobiliario en la compraventa de viviendas se dispara un 23% y roza máximos de la burbuja en la Región de Murcia

El negocio inmobiliario se sigue moviendo con números que parecen aún lejos de tocar techo en los últimos años en la Región de Murcia, con una fuerte subida interanual del 23%, impulsada por el incremento de operaciones y por la subida de un precio medio que cada vez resulta más caro. La Comunidad cerró el pasado año con 28.731 compraventa de viviendas frente a las 26.809 que se registraron en 2024: son 1.922 operaciones más, lo que equivale a un incremento del 7,2% interanual en un mercado marcado por un importante dinamismo pese a la falta de vivienda existente en nuestro país y la alta demanda de personas que buscan una.

El valor de las transacciones inmobiliarias de vivienda libre en Murcia ascendió el pasado año a un total de 3.743,9 millones de euros frente a los 3.042 millones alcanzados en 2024, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por lo que la diferencia entre un año y otro de 702 millones explican ese aumento del 23%.

El valor medio de las transacciones de vivienda libre se elevó hasta los 133.267 euros en 2025, frente a los 116.336 euros de 2024, lo que evidencia que este negocio creció a un ritmo muy superior al de las compraventas.

El valor medio de cada transacción alcanzó los 133.267 euros el pasado año en la Comunidad

Los 3.743,9 millones que se movieron el pasado año en la Región suponen la cifra económica más alta desde hace diecisiete años, ya que habría que remontarse al año 2008, en plena burbuja inmobiliaria, para encontrar una cantidad superior. En concreto, en este año se llegaron a alcanzar los 3.965,5 millones de euros. El máximo histórico se registró en el año 2007, con 5.060 millones, en pleno auge del ladrillo.

Solo el 9% es nueva

En cuanto al tipo de vivienda, en 2025 Murcia registró 26.172 operaciones de segunda mano y 2.559 de vivienda nueva, lo que supone que la usada concentró el 91,1% del mercado y la nueva el 8,9%. Estimando el promedio anual con las tablas oficiales del Ministerio, la vivienda libre nueva se movió en torno a 227.785 euros de media y la libre de segunda mano en 123.875 euros.

Como referencia histórica, esos 3.743,9 millones convierten a 2025 en el mejor registro regional desde 2008, aunque todavía por debajo de los 3.965,5 millones de aquel año y del pico de 2007, cuando se superaron los 5.060 millones. En número de ventas, Murcia sigue lejos del máximo que se alcanzó en el año 2006, con 39.897 viviendas, y muy por encima del ‘suelo’ de 2013, cuando los notarios contabilizaron 9.862 operaciones.

La vivienda usada sigue dominando con claridad el mercado y concentra el 91% de las operaciones

¿Quiénes compran a día de hoy las viviendas en la Región de Murcia? Desde el sector inmobiliario señalan que el comprador más frecuente suele situarse entre los 40 y los 45 años y cuenta, por lo general, con un poder adquisitivo medio-alto o con recursos obtenidos a través de una herencia. Pero buena parte de estas adquisiciones las hacen ciudadanos extranjeros que vienen atraídos a la Región de Murcia por su calidad de vida. Británicos, de países centroeuropeos o escandinavos conocen desde hace años los factores que han convertido a la Región de Murcia en un lugar privilegiado para invertir en vivienda hasta el punto de que compran el doble de inmuebles de uso residencial que hace una década.

Por encima de la media nacional

A escala nacional, 2025 acabó con un 5% más en las compraventas de viviendas, por lo que Murcia, con ese 7,2%, se situaría por encima de la media nacional, pero lejos de aquellas autonomías en las que se dan las mayores alzas, como País Vasco (12,4%), Extremadura (10,4%) o Ceuta y Melilla (10%). Además, solo se produjeron descensos en Madrid (-4,7%) y Canarias (-1,5%), según los mismos datos publicados por el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez.

Por otra parte, este mismo lunes se conocía que el municipio de Lorca ha registrado el séptimo mayor incremento del precio del alquiler para un piso medio de 90 metros cuadrados en el último año, según el análisis del portal inmobiliario de pisos.com, elaborado a partir de los datos de febrero de 2025 y febrero de 2026. En concreto, la localidad murciana anotaba un ascenso anual del 11%, al pasar de los 6,98 euros por metro cuadrado de febrero de 2025 a los 7,74 euros del mismo mes de 2026. Dicho de otro modo, la evolución del precio para un piso medio pasaría de 628 a 696 euros en la Ciudad del Sol.

La vivienda nueva se encarece más de un 11%

El valor medio de la vivienda nueva en la Región de Murcia se incrementó un 11,6% en 2025 hasta situarse en 2.027 euros el metro cuadrado, por encima de la media nacional (10,4% y 2.567 euros/m²), según se refleja en el informe Vivienda de obra nueva 2026 publicado hace unos días por la empresa de valoración Tinsa.

El estudio también señala que la vivienda nueva vale de media un 70% más que la usada en la Comunidad, frente a una brecha media nacional del 43%: el problema no es solo el precio absoluto, sino la enorme prima que está cogiendo la obra nueva frente al mercado usado.

Los murcianos que estuviesen interesados en comprarse una casa a estrenar tendrían que hacer un esfuerzo teórico del 38 % de la renta disponible en la Región, por debajo del 44% nacional y lejos de los niveles críticos de Málaga (72%), Baleares (67%) o Alicante (65%). Aunque aún no estaría en la ‘zona roja extrema’, el porcentaje indica que Murcia estaría por encima del umbral razonable que se situaría en el 35%.

A escala nacional, el esfuerzo para adquirir vivienda nueva alcanza el 43-44%, en un contexto en el que Tinsa advierte de que la oferta sigue siendo insuficiente, lo que desplaza demanda hacia la segunda mano y encarece ambos segmentos.

La ciudad de Murcia sería la plaza más fuerte: el precio medio de la vivienda nueva se sitúa en 2.207 euros por metro cuadrado, con un alza anual del 10,5%. Cartagena, por su parte, mantiene una evolución más contenida, ya que el precio medio alcanzaría los 2.069 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 3,9%. La excepción regional la representaría Lorca, con un precio medio que cae hasta los 1.302 euros por metro cuadrado y un descenso anual del 6,5%, una de las bajadas más destacadas entre los municipios analizados en toda España.