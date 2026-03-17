Multa de 200 euros por mirar el móvil cruzando un paso de cebra: la sanción que más del 80% de los españoles pide aplicar a peatones en ciudades como Murcia

Ocho de cada diez ciudadanos residentes en ciudades de España más de 100.000 habitantes, como Murcia y Cartagena, creen que se tendría que multar a los peatones que crucen las calles mirando el móvil y despistados. ¿Por qué razón? Como medida para aumentar la seguridad vial, que también es responsabilidad de quienes van caminando.

Lo revela así el denominado 'Estudio sobre la percepción de los peatones en España', realizado por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial con encuestas hechas el pasado octubre a 3.570 personas mayores de 18 años que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes, como las principales urbes de la Región.

Este documento se presentó en un acto en Madrid y también incluyó el 'Manifiesto Ponle Freno 2030' que tiene como objetivo contribuir a bajar a la mitad las cifras de peatones fallecidos y heridos graves por siniestros de tráfico en España al final de esta década en comparación con hace seis años.

Los datos concretos del estudio apuntan que el 83,2% de las personas encuestadas quiere que se multe a los peatones que crucen las calles mirando el teléfono y el 76,4%, que se multe también a los peatones que crucen un semáforo en rojo o pasen por en medio de una carretera, es decir, por donde donde no han de pasar. Una práctica que se observa, por ejemplo, en avenidas largas, como Ronda Norte, y que costó la vida hace unos meses a una mujer en Juan de Borbón.

Cabe recordar a quienes sí se multa por mirar el móvil es a los conductores. Toquetear el terminal cuando se va al volante conlleva actualmente una sanción económica que asciende a 200 euros y también supone la pérdida de 6 puntos del carné de conducir (si el teléfono se lleva en la mano) o de 3 (si el teléfono está en un soporte).

Esta sanción se puede dar incluso cuando el coche está parado en un semáforo o en un atasco. Además, usar el móvil cuando se circula por una autopista puede considerarse conducción temeraria.

Volviendo al estudio, también aborda el descenso del límite de velocidad de 50 a 30 km/h para los coches que pasan por calles de un solo sentido o de un único carril por sentido de circulación, como la calle San Nicolás, por ejemplo.

Velocidad modificada en 34 calles de Murcia

Esa limitación está vigente en la Región y en España desde mayo de 2021, cuando este país se convirtió en el primer país del mundo en implantarla. Entonces, solo en el municipio de Murcia hubo 34 calles que modificaron su velocidad máxima permitida por la entrada en vigor de la modificación del artículo 50 de Reglamento General de Circulación.

Entonces se cambiaron más de un centenar de señales verticales tipo R301 de límite de 20 y 30 km/h debido a que se puso en marcha la normativa que establecía los 20 km/h en vías que tuviesen plataforma única de calzada y acera, 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación y 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

El 61,7% de las personas consultadas en el estudio avala esa medida: es una velocidad más segura para todos. Sin embargo, un 25,4% precisa que no ha mejorado la seguridad peatonal porque el límite en cuestión... no se respeta.

Por otra parte, un 30,2% cree que la seguridad para los peatones ha empeorado en relación a los últimos años, y un 29,1% detalla que ha ido a mejor.

Según sostiene la Dirección General de Tráfico, en zonas urbanas la velocidad es un factor determinante, puesto que, a partir de 80 km/h, es prácticamente un milagro que un peatón sobreviva en un atropello.

El mismo organismo subraya que, a una velocidad de 30 km/h, el riesgo de fallecimiento del viandante se reduce al 10%.