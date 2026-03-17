Una médica murciana, entre los 50 mejores de la medicina privada en España

Una médica de la Región de Murcia se encuentra entre los 50 mejores de la medicina privada en toda España, según el listado anual que publica Top Doctors, grupo de healthtech especialista en la transformación digital del sector sanitario. Se trata de Pilar Esteban Delgado, licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en Medicina del Aparato Digestivo.

Top Doctors ha celebrado la XII Edición de sus reconocidos premios a la excelencia médica y, un año más, el grupo da a conocer a los mejores médicos privados del país, valorados con más de 5.000 votaciones recogidas a lo largo del año por el propio colectivo médico y especialistas de cada área.

Entre los facultativos reconocidos se encuentra Pilar Esteban Delgado, una destacada profesional de la Región de Murcia en el campo de la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías digestivas, microbiota, obesidad, suplementación avanzada y prevención del cáncer con un enfoque multidisciplinar y personalizado. En su práctica clínica, se ha enfocado en la endoscopia avanzada, coordinando el Programa de Prevención del Cáncer Colorrectal y ostentando el cargo de Coordinadora de Calidad de la Unidad de Aparato Digestivo.

Además, ha obtenido un Máster en Dirección y Gestión Sanitaria y un Máster en Nutrición Clínica y participa activamente en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos, donde desempeña el cargo de Vocal de Médicos de Hospitales de Murcia. En el ámbito de la docencia, la doctora ha destacado como responsable de la formación de médicos en formación MIR, siendo tutora de residentes y miembro del Comité de Docencia. Además, coordina el Curso de Enteroscopia de Doble Balón, en el que ha formado a médicos nacionales e internacionales en la patología de intestino delgado.

Como profesora de la Universidad de Murcia y galardonada con el Premio Extraordinario del Doctorado, la Pilar Esteban ha contribuido activamente a la investigación en su campo. Es miembro del equipo de investigación del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y ha participado en numerosas publicaciones científicas, comunicaciones en congresos médicos nacionales e internacionales, dirección de tesis doctorales y proyectos de investigación, así como en la autoría de múltiples libros en el sector de la medicina del aparato digestivo.

Barcelona, la comunidad con más médicos privados premiados por Top Doctors

El ranking por regiones de los Top Doctors Awards 2025 es: Barcelona (14), Madrid (10), Valencia (4), Sevilla (4), Cádiz (2), Málaga (2), Alicante (2), Zaragoza (2) y 10 provincias con un profesional seleccionado.

Entre los expertos premiados en esta edición y que han recibido el galardón en anteriores ocasiones destacan el Dr. Homid Fahandezh-Saddi Díaz y el Dr. Vicente Paloma Mora, que reciben el premio por tercera vez. La Dra. Marta Sitges Carreño,el Dr. Ernesto Díaz Infante,el Dr. Fernando Centeno Malfaz, la Dra. Teresa Martínez Ramonde,el Dr. Gonzalo Sanz Pérez,el Dr. Josep Torremadé Barreda y el Dr. Santiago Viteri Ramírez también han recibido este premio en anteriores ocasiones.

Para reconocer a los sanitarios, el grupo valora la excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial, tanto a nivel nacional como internacional, y valorando las habilidades clínicas, la labor investigadora, divulgativa y docente, así como la trayectoria profesional de estos expertos.

Además, los expertos, durante el proceso de valoración, deben realizar la reflexión sobre a qué médico acudirían o recomendarían a sus familiares o amigos en el caso de necesitarlo. Y los 50 expertos seleccionados cuentan con las mejores puntuaciones por parte de pacientes reales verificados.

Los galardonados cuentan con las mejores puntuaciones, otorgadas por pacientes reales verificados. Y es que Top Doctors ha implementado un sistema de verificación que garantiza la autenticidad de las opiniones de los pacientes que se comparten en la plataforma. Actualmente, las más de 400.000 valoraciones hacen el grado medio de satisfacción sea de 4,8 sobre 5. Esto ha llevado a que Top Doctos consolide su posición entre la población como la plataforma de referencia para gestionar la salud.