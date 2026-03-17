Joaquín Almunia alerta en Murcia del "enorme riesgo económico" del bloqueo del estrecho de Ormuz

El exvicepresidente de la Comisión Europea y excomisario de Economía, Joaquín Almunia, ha advertido este martes del "enorme riesgo" económico que supone el bloqueo del estrecho de Ormuz para la economía mundial y ha alertado de que sus consecuencias ya empiezan a trasladarse a los precios de los derivados del petróleo, como la gasolina, el gasóleo o los plásticos.

Antes de participar en Murcia en el encuentro 'Diálogos para el desarrollo', organizado por Cajamar, Almunia ha recordado que ese paso marítimo ha sido considerado un punto crítico para el suministro energético global desde hace décadas, y ha subrayado que por él transita todavía alrededor del 20% del petróleo que se consume fuera de los países productores.

El excomisario europeo ha explicado que el riesgo de una interrupción en este estrecho ya era una preocupación en España desde finales de los años 60 y durante el Gobierno de Adolfo Suárez, en plena amenaza de una segunda crisis del petróleo, ya se advertía de la vulnerabilidad que suponía para la economía mundial un eventual bloqueo de esta vía estratégica.

Intervención de la directora territorial de Cajamar en Murcia, María Dolores Pagán, durante el encuentro 'Diálogos para el desarrollo' / Marcial Guillen

Almunia ha señalado que el cierre "prácticamente total" de ese estrecho representa un peligro significativo para la estabilidad económica internacional, y ha expresado su deseo de que la situación se desbloquee lo antes posible para evitar un impacto mayor.

En este sentido, ha anticipado que mientras persista el bloqueo, los consumidores tendrán que asumir aumentos en los precios de los combustibles y de otros productos derivados del petróleo.

El exvicepresidente de la Comisión Europea también ha destacado que el conflicto en la región añade un alto grado de incertidumbre, en un contexto marcado por los bombardeos sobre Irán y la escalada de tensiones entre ese país y Estados Unidos, Israel y varios Estados del Golfo Pérsico.

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A su juicio, nadie puede prever cuánto durará la crisis. "Ni siquiera quienes han lanzado el conflicto pueden saber cuánto va a durar", afirmó.