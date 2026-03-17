Grupo Disfrimur impulsa una logística más eficiente, tecnológica y sostenible

La transformación del transporte y la logística sostenible hacia modelos más eficientes y sostenibles ya es una realidad en el sector, y Grupo Disfrimur se encuentra en ruta de esta transición. La empresa murciana, especializada en transporte de mercancías por carretera y logística, apuesta por la innovación tecnológica, la modernización de flota y la reducción de emisiones, tres pilares fundamentales de la logística 4.0.

En un sector cada vez más exigente, donde la eficiencia operativa y la sostenibilidad se han convertido en factores estratégicos, Grupo Disfrimur cuenta con una flota de vehículos que supera los 2.300 vehículos y un equipo de 1150 conductores y conductoras, que recorren más de 116 millones de kilómetros, una distancia que equivale a unas 8 vueltas al planeta cada día. De ese total unos 2 millones de kilómetros lo realizan con vehículos eléctricos, reflejando el avance de la empresa con la incorporación de tecnologías sostenibles. En este contexto, la empresa continúa reforzando su capacidad logística mediante la renovación constante de su flota. Entre las iniciativas más recientes destaca la incorporación de nuevos semirremolques frigoríficos de última generación, diseñados para optimizar el transporte de alimentos y mejorar la eficiencia en las operaciones de carga y descarga. Estos vehículos ofrecen una mayor protección y estabilidad, adaptándose a la perfección a las necesidades operativas de la compañía.

La modernización de equipos se complementa con la digitalización logística de los procesos logísticos, orientada a la optimización de rutas, la monitorización de actividad y el control de la eficiencia energética. La digitalización de procesos logísticos permite mejorar la trazabilidad de mercancías y aumentar la capacidad de respuesta ante las demandas del mercado.

Junto a la innovación tecnológica, la sostenibilidad forma parte de la estrategia de ‘Transporte Invisible’, con la que se llevan a cabo proyectos orientados a la descarbonización del transporte, que incluye la incorporación de vehículos eléctricos y otros combustibles alternativos y el desarrollo de iniciativas destinadas a reducir el impacto ambiental del transporte por carretera.

Estas medidas han permitido a la empresa avanzar de forma significativa en la reducción de emisiones. Además, la compañía colabora con proyectos vinculados a la compensación de emisiones y la protección ambiental, con los que ha compensado 1.460,89 toneladas de CO2, reforzando su compromiso con una logística responsable cada vez más responsable con el entorno.

En este contexto de transformación del sector, Grupo Disfrimur continúa avanzando y apostando por las nuevas tendencias logísticas con el objetivo de continuar en crecimiento y contribuir al desarrollo del sector más preparado para afrontar los retos del futuro.