Así funciona el Observatorio de Contratación Responsable, un ‘InfoJobs’ social para impulsar la adjudicación pública inclusiva

Un 'Infojobs' del tercer sector en el que las administraciones públicas puedan localizar y contratar servicios de centros especiales de empleo y empresas de inserción para impulsar un empleo inclusivo y responsable entre las personas vulnerables, con discapacidad o en riesgo de exclusión social en la Región de Murcia.

Así comienza su andadura el Observatorio de Contratación Pública Responsable de la Región de Murcia, que contará con una página web donde, a modo de plataforma digital, se ofrecerá información relevante, ejemplos prácticos de contratación responsable y un buscador de servicios proporcionados por centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción para facilitar que Comunidad o ayuntamientos pueda seleccionar los servicios adecuados, "clave para facilitar a cualquier órgano de contratación que pueda localizar proveedores en función de lo que ofrecen estas entidades".

Así lo defendió este martes la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la presentación de este herramienta que servirá para hacer seguimiento a la aplicación de la reserva de contratos destinados al tercer sector, identificar obstáculos en su ejecución y evaluar el impacto de estas medidas en el empleo inclusivo. Con este proyecto se persigue una contratación pública "más alineada con esos valores que defendemos como Región: una contratación inclusiva y una contratación justa".

La herramienta hará seguimiento de las políticas públicas para detectar obstáculos y medir su impacto en el empleo inclusivo

López Aragón destacó la importancia de esta herramienta como medio para orientar el gasto público hacia la generación de empleo inclusivo y seguir consolidando a la Región como referente en materia de economía social. "Somos pioneros en la puesta en marcha de este instrumento, que nos permitirá reforzar nuestro liderazgo", presumió la consejera.

Longinos Marín y Lola Abellán, durante la presentación del proyecto. / L. O.

Seguimiento continuo

El Observatorio va a depender de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Murcia y se va a apoyar en un consejo asesor en el que estarán tanto la Administración regional como la UMU y las entidades de la economía social de la Región. "Esto va a permitir que haya diálogo, que hagamos seguimiento y que veamos la aplicación efectiva de las políticas que queremos", aseguró López Aragón.

Por su parte, el rector de la UMU, José Luján, añadió que se trata de una iniciativa que pone en valor la transferencia del conocimiento que hace la Universidad de Murcia. "Es algo que hemos tratado de impulsar mucho durante mi mandato y me hace realmente felizconstatar que somos una universidad que está entre las primeras de España en transferir el conocimiento que se genera dentro de sus despachos, bibliotecas o laboratorios".

"Hablar de contratación responsable, de empleo inclusivo o de tercer sector dice mucho de la manera de entender el espacio público que tenemos en la Universidad y en la Comunidad", dijo Luján.

Normativa obligatoria Cabe recordar que en nuestro país las administraciones no solo deben buscar la oferta más económica, sino también la mejor relación calidad-precio incorporando cláusulas sociales, garantizando condiciones laborales dignas y promoviendo la inclusión de colectivos vulnerables mediante instrumentos como los contratos reservados. El objetivo del Gobierno regional es situar el porcentaje entre el 8% y el 10%, de acuerdo a las directrices europea y estatal en cuanto a contratación pública.

El "marketplace" -tal y como lo definió durante la presentación del proyecto Longinos Marín, director de la Cátedra RSC y catedrático de la UMU, junto a Lola Abellán, responsable de RSC en administraciones públicas dentro de la Cátedra, tiene entre sus objetivos que cualquier persona o empresa contratante de la administración pública pueda hacer una reserva de un contrato responsable "con pasos claros y que no ofrezca lugar a dudas".