Lucas vuelve a plantar a la Asamblea y pide al PP "abandonar la confrontación"

Nuevo plantón del delegado del Gobierno de España, Francisco Lucas, a la Asamblea Regional. La Junta de Portavoces ordenó la semana pasada su comparecencia en la Comisión de Política Territorial para dar cuenta de la situación de las infraestructuras pendientes en la Comunidad y que son competencia estatal. Sin embargo, el órgano parlamentario no fue finalmente convocado por la incomparecencia del invitado, que apareció este martes visitando las obras de renaturalización correspondientes al proyecto de acondicionamiento del parque Rafael de la Cerda de Tentegorra.

Allí fue preguntado por su ausencia en al Cámara murciana, a lo que respondió que lo que estaba haciendo en ese momento es dar cuenta del trabajo del Ejecutivo central en la Región. "El Partido Popular me pide que comparezca para que explique las infraestructuras y las inversiones del Gobierno de España. Qué mejor comparecencia que venir al parque de Tentegorra para explicar las inversiones que está haciendo el Gobierno de España", manifestó.

Qué mejor comparecencia que recorrerme los 45 municipios inaugurando inversiones que está realizando el Gobierno de España Francisco Lucas — Delegado del Gobierno

En este sentido, recordó que con el mismo fin compareció la semana pasada en Molina de Segura inaugurando el nuevo centro de salud Molina Este, "con una inversión íntegra del Gobierno de España", y adelantó que el próximo lunes estará compareciendo durante la inauguración del último tramo del Arco Noroeste, "también inversión exclusivamente del Gobierno de España".

"Qué mejor comparecencia que recorrerme los 45 municipios de la Región de Murcia, visitando e inaugurando inversiones que está realizando el Gobierno de España", insistió el delegado, que añadió que "lo que tiene que hacer López Miras y el Partido Popular es centrarse un poco, abandonar la confrontación y dotar de medios a los parques de bomberos", que "están desmantelados".

Noticias relacionadas

Aprovechó la crisis por falta de medios del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región para mandar un mensaje "a todo el mundo": "Espero que no suceda ninguna tragedia, pero, si sucede, no nos preguntaremos qué ha pasado, porque sabemos lo que ha pasado".