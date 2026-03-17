La FP online se come a la presencial en la Región con un crecimiento de hasta el 185%

La Formación Profesional (FP) se ha convertido en la entrada más rápida al mercado laboral de personal cualificado hasta el punto de que en la Región de Murcia esta modalidad formativa se ha situado como primera opción para los jóvenes, por encima incluso de estudios universitarios, llevando a que el 59% de los alumnos opte por un ciclo básico, medio o superior.

Sin embargo, no existe un equilibrio entre oferta pública y privada ni entre estudios presenciales y a distancia. Esta última, la FP online, se está comiendo a la presencial hasta el punto de que la primera ha crecido hasta un 185% en los últimos seis años frente al aumento de poco más del 20% de la oferta presencial en la comunidad.

Así lo recoge el informe de CCOO ‘La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro a la juventud’, un trabajo que analiza las desigualdades que está generando que la oferta pública no cubra la demanda, empujando a muchos jóvenes a la educación privada sin poder permitírselo y llevando a que muchas familias tengan que dedicar hasta un 24% de su masa salarial para pagar estudios que oscilan entre los 3.000 y los 12.000 euros, algo que “es totalmente inasumible”.

El informe ha sido presentado este martes en Murcia por Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO nacional, quien ha estado acompañada por el secretario de Educación autonómico, Nacho Tornel, y las responsables de las áreas de FP y de Juventud en el sindicato de la Región de Murcia, Lourdes Núñez y María del Barrio, respectivamente.

En la Región de Murcia el alumnado de FP ha pasado de 29.282 alumnos en el curso 2018-2019 a 33.056 en el curso 2024-2025, lo que supone un incremento de 3.774 alumnas/os (+11,4%).

Gráfico con el ratio de alumnado en la FP en los últimos años / L.O.

Sin embargo, el sindicato alerta de que este aumento ha venido dado principalmente por el incremento de plazas en centros privados, que en la Región de Murcia han aumentado un 28% de forma presencial en los últimos seis años, frente al descenso del 6,1% en los centros públicos.

En este tiempo se ha pasado de que los alumnos matriculados en FP en centros públicos representarán el 77,3% del total a que ahora se sitúen en el 71,3%, una diferencia que se debe al ‘trasvase’ a la formación privada.

En la modalidad online, el alumnado de la Región de Murcia ha crecido, en términos globales, un 144,4% en los grados medios entre el curso 2018-2019 y el curso 2024-2025), pero este incremento ha sido aún mayor en el caso de los grados superiores, donde ha llegado al 185,3%.

Las cifras contrastan con las ofrecidas por la Consejería de Educación de la Región de Murcia, que en los últimos años viene presumiendo de un aumento de la oferta de FP, que en el curso 2025-2026 ha llegado a las 48.000 plazas, con la vista puesta en alcanzar las 50.000 el próximo año 2027.

Para el sindicato, el departamento que dirige Víctor Marín lleva años “jugando con el lenguaje” y mientras que antes diferenciaba entre educación pública y privada, ahora habla de educación sostenida con fondos públicos, para meter en el mismo saco también a la privada-concertada.

En un contexto marcado por la precariedad estructural del empleo juvenil, el retraso en la emancipación y el encarecimiento sostenido de la vivienda, ha llevado a que la FP se haya consolidado como una de las principales vías de acceso al mercado de trabajo y de mejora real de la empleabilidad para amplios sectores de jóvenes.

Sin embargo, este crecimiento de la demanda no ha venido acompañado, en términos generales, de una expansión equivalente de la red pública ni de una planificación territorial suficiente. La consecuencia directa es un aumento acelerado de la oferta privada, especialmente en la modalidad a distancia y la aparición de importantes desigualdades de acceso entre comunidades, recoge el estudio.

Lourdes Núñez, Teresa Esperabé, Nacho Tornel y María del Barrio. / L.O.

Más control sobre ratios y calidad

Las responsables del estudio alertan de los graves problemas que genera esta puerta abierta a la educación privada, lo que plantea retos de calidad y equidad si no se regula y supervisa con estándares homogéneos.

Por ello exigen una apuesta por la Formación Profesional pública desde la comunidad autónoma, al tiempo que exigen al Ministerio de Educación un mayor control de los “chiringuitos” que ofertan FP a distancia sin cumplir criterios de calidad ni de infraestructuras mínimos.

Para mejorar la oferta formativa en este ámbito, Esperabé apuesta por una reducción de las ratios por aula también en FP, con un máximo de 20 alumnos en los grados medios y 25 en los superiores.

Ofertar los más demandados

Otro de los problemas que detecta CCOO en el informe ‘La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro a la juventud’ es el desequilibro entre los grados ofrecidos y los demandados, algo de lo que se aprovechan las entidades privadas “para hacer caja”.

Algunos de los ciclos formativos con mayor demanda actualmente y que no se ofertan de forma adecuada desde el ámbito público son, a juicio del sindicato, los de Comercio Internacional, las ramas sanitarios, las sociosanitarias, los bucodentales y de análisis clínicos, entre otros.