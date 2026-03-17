La flota pesquera murciana pierde ya un 40 por ciento de margen por el encarecimiento del gasóleo

El impacto de los conflictos internacionales vuelve a sentirse en uno de los sectores más tradicionales del litoral mediterráneo. La escalada de tensión en Oriente Medio amenaza con trasladar sus efectos a la economía real y, en particular, a actividades muy dependientes del combustible como la pesca. En la Región de Murcia, donde la flota mantiene una estrecha relación con los caladeros del Mediterráneo, el encarecimiento del gasóleo (debido en parte a la especulación financiera por el bloqueo en el estrecho de Ormuz) ya empieza a inquietar y notarse en el sector.

El encarecimiento del combustible provocado por el conflicto en Oriente Medio ha encendido las alarmas en el sector pesquero español. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió este lunes con representantes de las principales organizaciones pesqueras para analizar el impacto de la guerra en la actividad y estudiar posibles medidas de apoyo.

A la reunión acudieron representantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. El encuentro se produce en vísperas de que el Gobierno apruebe previsiblemente este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, un Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio con medidas estructurales y coyunturales destinadas a proteger a los sectores más afectados por la subida de los precios. Entre ellos, el pesquero se encuentra en primera línea. La flota depende en gran medida del gasóleo y cualquier incremento tiene un efecto inmediato sobre la rentabilidad de las campañas.

"En pocas semanas hemos pasado de 0,70 euros por litros a más de un euro", lamenta Bartolomé Navarro

En la Región de Murcia, el sector sigue con atención la evolución del precio del combustible. El presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de la Cofradía de Cartagena, Bartolomé Navarro, reconoce que la situación ya empieza a sentirse en las cuentas de las embarcaciones. Según explica, el gasóleo ha pasado en pocas semanas de costar alrededor de 0,70 euros por litro a superar el euro. "Ya pasa el euro y, si la guerra continúa, puede llegar a 1,50 o 1,60. En ese escenario tendríamos que amarrar la flota porque no sería viable salir a pescar", advierte.

El impacto es especialmente duro para las embarcaciones de mayor tamaño. Navarro pone como ejemplo un arrastrero medio: la facturación semanal ronda entre 9.000 y 10.000 euros, mientras que el consumo de combustible puede alcanzar entre 5.000 y 7.000 litros. Con los precios actuales, ese gasto puede acercarse peligrosamente a los ingresos.

"La realidad es que el gasto de gasóleo puede superar las ventas", advierte. En estos momentos, calcula que los barcos ya están perdiendo en torno a un 40 por ciento de su margen. "De momento es llevable, pero si sigue subiendo tendremos que amarrar la flota", insiste.

El ministro Luis Planas, durante una de sus reuniones este lunes con los sectores de la pesca, la industrial alimentaria y el sector primario. / FERNANDO VILLAR/EFE

Las modalidades más afectadas son, precisamente, las que requieren mayor potencia y más horas de navegación: arrastre, cerco y palangre de superficie. Las embarcaciones más pequeñas también sufren el encarecimiento, aunque en menor medida debido a su menor consumo.

Ante este escenario, el sector reclama medidas urgentes. Las organizaciones pesqueras han pedido al Gobierno mecanismos de apoyo similares a los aplicados tras el inicio de la guerra en Ucrania, cuando se habilitaron ayudas directas al combustible. Navarro considera que una medida de ese tipo sería clave para mantener la actividad: "Lo que necesitamos es una ayuda directa al gasóleo, como la que se aplicó entonces".

Entre las propuestas también figura la reducción del IVA de los productos pesqueros, actualmente fijado en el 10%. Aunque el sector considera difícil su eliminación total, sí vería con buenos ojos una rebaja hasta el 5% para aliviar la presión sobre la cadena de valor y favorecer el consumo.

Temor a que se prolongue el conflicto

La preocupación en el sector no se limita únicamente al encarecimiento actual del combustible, sino también a la incertidumbre sobre su evolución en las próximas semanas. Los pescadores temen que una prolongación del conflicto en Oriente Medio provoque nuevas tensiones en los mercados energéticos, lo que podría disparar aún más el precio del gasóleo marino.

En una actividad tan dependiente del combustible como la pesca, este factor resulta determinante para la viabilidad económica de las embarcaciones. El gasóleo representa uno de los principales costes operativos de la flota, especialmente en modalidades como el arrastre o el cerco, que requieren largas jornadas de navegación y un elevado consumo energético.

La eliminación o reducción del IVA a los productos del mar, entre las demandas

En este contexto, el sector reclama que las administraciones reaccionen con rapidez para evitar un escenario similar al vivido en crisis anteriores. Por ello, confía en que el plan de respuesta que prepara el Gobierno incluya medidas específicas para la pesca, como ayudas directas al combustible o mecanismos que permitan compensar el incremento de los costes operativos.

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En el caso de la flota murciana, sin embargo, otros problemas detectados en flotas internacionales —como dificultades logísticas o para exportar pescado a países asiáticos— no se están produciendo por el momento. El pescado capturado en la Región de Murcia se destina principalmente a mercados europeos como Francia, Portugal o Italia, lo que reduce el impacto de las tensiones comerciales derivadas del conflicto.