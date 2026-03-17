Un excremento obliga a suspender un partido de fútbol en Murcia y deja una escena insólita en la Primera División femenina

Algo olía raro sobre el césped del Francisco Artés Carrasco. La Primera División de fútbol femenino enfrentó este domingo al Alhama ElPozo, que jugaba en casa, contra el Sevilla. Las cosas no les fueron muy bien al equipo murciano, que acabó perdiendo por la mínima (0-1). Sin embargo, la derrota de las alhameñas no fue el único titular de la jornada.

La escena más surrealista se concentró en el minuto 10 del segundo tiempo, cuando la árbitra del encuentelpozoro, Alicia Espinosa, del colegio madrileño, tuvo que detener el choque por un motivo tan insólito como escatológico: había un excremento sobre el césped.

Según consta en el acta oficial del partido, Espinosa detectó la presencia de una hez en el terreno de juego y paralizó el encuentro hasta que un responsable del estadio entró al campo a retirarla. Solo entonces se reanudó el duelo. Una anécdota sin precedentes en el fútbol regional que, eso sí, no pudo tapar el sabor amargo de una nueva derrota para las azulonas.

El Alhama mereció más, pero los errores propios vuelven a condenarle

Más allá del asunto peliagudo, el Alhama El Pozo ofreció una imagen claramente mejorada respecto a lo visto antes del parón. Las jugadoras de Randri García plantaron cara a un Sevilla de mayor entidad, generaron ocasiones claras y estuvieron muy sólidas defensivamente durante gran parte del encuentro. Sin embargo, un error garrafal en el minuto 36 volvió a marcar su destino.

La portera Sol Belotto, paraguaya a un gran nivel, había evitado en el minuto 20 el único mano a mano claro del Sevilla. El equipo alhameño, además, vio cómo la colegiada anulaba un gol a Yiyi en el minuto 9, una jugadora que también dispuso de ocasiones en los minutos 10 y 29. Todo apuntaba a un empate trabajado y merecido.

Pero llegó el minuto 36. Un error de Alba regaló el balón a Kanteh, que no perdonó. La colegiada revisó la jugada en el VAR y confirmó el tanto. Ese gol pesó como una losa en las locales, que no encontraron la reacción en la segunda mitad pese a seguir intentándolo.