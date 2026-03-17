Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

La cuenca del Segura ha vuelto a respirar gracias a las últimas lluvias. Los embalses almacenan ya 584 hectómetros cúbicos, lo que supone el 51,23 % de su capacidad total, tras ganar 30 hectómetros en la última semana, un aumento del 2,63 %. El repunte sitúa al Segura como la segunda cuenca que más crece en términos relativos en los últimos siete días, solo por detrás del Cantábrico Oriental, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La Fuensanta registra el mayor incremento esta semana

Por sistemas, los mayores incrementos semanales se han registrado en Fuensanta, que gana 9 hectómetros cúbicos y alcanza los 174 de 210 posibles, y en El Cenajo y La Pedrera, que suman 7 hectómetros cada uno. El Cenajo, el mayor embalse de la cuenca, se sitúa en 207 hectómetros de un total de 437, mientras que La Pedrera almacena 93 de 246. También destaca la subida de Camarillas, con 4 hectómetros más, hasta llegar a 18.

Embalses de la cuenca del Segura Embalses de la cuenca del Segura Gráfico comparativo de capacidad, agua embalsada y variación semanal (hm³). Capacidad total Agua embalsada Subida semanal Bajada semanal

Entre los embalses con mejor comportamiento destaca Anchuricas, que se encuentra al 100 %, y también Taibilla, con 8 hectómetros de 9, y Fuensanta, que roza el 83 %. En el extremo opuesto siguen apareciendo los pantanos más castigados: Valdeinfierno, con solo 1 hectómetro de 12, y Santomera, con 3 de 26, mantienen niveles muy bajos. Argos es además el único embalse de la cuenca que pierde agua esta semana, con un descenso de 1 hectómetro.

Estado del resto de cuencas del país

La mejoría llega en un contexto especialmente favorable para el conjunto del país. La reserva hídrica española se sitúa esta semana en 46.608 hectómetros cúbicos, el 83,2 % de su capacidad total, el nivel más alto en doce años. Las precipitaciones han sido generalizadas en la península y la máxima se ha recogido en Alicante, con 68,8 litros por metro cuadrado, un dato que también explica la evolución positiva de la cuenca del Segura.

Pese a esta subida, el Segura continúa siendo la cuenca con menor porcentaje de agua embalsada de España. Su 51,2 % queda muy por debajo de la media nacional y también lejos de otras demarcaciones como el Ebro (85,1 %), el Guadalquivir (84,8 %) o el Tajo (81,2 %). Incluso dentro del arco mediterráneo, la situación del Segura sigue siendo más ajustada que la del Júcar (66,6 %) o la Mediterránea Andaluza (75,5 %).

Pese a esta subida, el Segura continúa siendo la cuenca con menor porcentaje de agua embalsada de España.

Aun así, la comparación interanual dibuja un escenario mucho más favorable que hace un año. En la misma semana de 2025, los embalses de la cuenca almacenaban 279 hectómetros cúbicos, apenas el 24,47 % de su capacidad. También mejora con claridad la media de la última década para estas fechas, fijada en 357 hectómetros cúbicos y el 31,39 %. Es decir, la cuenca cuenta ahora con 305 hectómetros más que hace un año y 227 más que la media de los últimos diez años.

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Este balance deja una lectura doble. Por un lado, la cuenca del Segura encadena una recuperación notable y consolida un nivel de reservas muy superior al de los últimos años. Por otro, su situación estructural sigue siendo frágil en comparación con el resto del país. Las lluvias recientes alivian la presión, pero no borran una realidad conocida: el Segura continúa siendo uno de los territorios más sensibles a la escasez hídrica.