Educación elimina la penalización para los docentes que rechacen una plaza de interino

Los docentes en bolsa que rechacen una plaza en los actos de adjudicación de la Región de Murcia ya no serán penalizados. Esta es una de las principales novedades del nuevo Acuerdo de Interinos 2026-2030 que ha sido aprobado este martes en la Mesa Sectorial de Educación entre la Consejería de Educación y Formación Profesional y las organizaciones sindicales.

Hasta ahora, cualquier interino que fuera llamado para cubrir un puesto a jornada completa en el ámbito educativo estaba obligado a cogerlo si no tenía una justificación de que estuviera trabajando en otro lugar -medida de la que se excluían las jornadas partidas y los actos de adjudicación de plazas de julio y septiembre-, ya que si lo rechazaba sin un motivo justificado se le sacaba de la lista. Esta medida no se mantiene en el nuevo acuerdo, en el que primará la voluntariedad de los actos de adjudicación de plazas, tal y como señalan desde el departamento que dirige Víctor Marín.

El nuevo Acuerdo de Interinos tendrá una duración de cinco años y en él se mantendrá la voluntariedad en todos los actos de adjudicación para los docentes que forman parte de la lista de interinos, salvo en las especialidades de difícil cobertura. Se actualizarán también los procedimientos de cobertura de plazas en casos de urgencia, para que sea más ágil.

Otra de las novedades del texto es que a partir de este momento se dará prioridad a la experiencia docente, siempre que se hayan superado procedimientos selectivos previos, sobre cualquier otro criterio en los casos de concurrencia de listas para cubrir un mismo puesto docente.

Al mismo tiempo se reducirá a 15 años de experiencia el tiempo necesario para beneficiarse de las medidas de protección para el profesorado interino mayor de 55 años, mientras que hasta ahora el interino debía demostrar 20 años de experiencia. Entre las medidas de protección se encuentra que los interinos que se encuentren en las listas no preferentes y tengan 55 años y 15 años de experiencia, pasarán automáticamente a las listas preferentes.

El acuerdo incluirá una definición más específica de los criterios necesarios para formar parte de las listas de interinos, con el fin de actualizar criterios en procesos llevados a cabo en los últimos cursos como la integración del profesorado técnico de FP en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

También avanza en los derechos de participación de las personas con discapacidad en los actos de adjudicación, que tendrán derecho a la reserva de un 7% de los puestos ofertados en cada convocatoria semanal, mientras que hasta el momento este porcentaje solo se aplicaba a las plazas ofertadas en la oposición.

Aspectos que quedan fuera

El sindicato mayoritario SIDI señala que el acuerdo entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026 y no afectará al procedimiento selectivo del cuerpo de maestros que se celebrará entre junio y julio de ese mismo año. "El nuevo texto supone un avance significativo en materia de estabilidad del profesorado interino, mejorando sus condiciones de trabajo y dando respuesta a diversas situaciones que el anterior acuerdo no había logrado resolver", afirman desde la organización sindical.

Sin embargo, el texto no incluye otras mejoras que han sido planteadas por todas las organizaciones sindicales durante la negociación, como conservar la mejor nota del Bloque II, mantener el Bloque III y ampliar los años de experiencia docente y el número de oposiciones aprobadas. Además, aunque no se han conseguido garantizar actos semanales todo el curso y la reserva del puesto en situaciones de baja por IT en septiembre, el Consejero se ha comprometido a negociar estos aspectos en la Orden de Recursos Humanos.

El consejero Víctor Marín considera que "el acuerdo fue aprobado por unanimidad gracias al diálogo mantenido, lo que permitió llegar a un consenso. Este acuerdo establece las bases para garantizar la estabilidad laboral del profesorado interino y aportar seguridad jurídica a todas las personas interesadas en ejercer la docencia en cualquiera de las enseñanzas no universitarias en la Región de Murcia".

Oposiciones a catedráticos de Música

La Mesa Sectorial también ha negociado la convocatoria de oposiciones al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, que se celebrarán por tercera vez en la Región de Murcia. Esta convocatoria, que se publicará durante este trimestre, desarrollará la oferta de empleo público ya publicada correspondiente a 2023 para este cuerpo, que contemplaba diez plazas, una para cada una de las especialidades de canto, clarinete, composición, dirección de coro, fagot, flauta travesera, música de cámara, pedagogía, tuba y tecnología musical.