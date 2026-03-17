La dependencia, nuevo caballo de batalla del Grupo Socialista

El PSOE de la Región pone el foco en los problemas con la dependencia en la Región de Murcia, después de semanas centrado en la falta de medios del Consorcio de Bomberos. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, anunció este martes tras la Junta de Portavoces que el Pleno de la Asamblea Regional de la próxima semana debatirá una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que exige al Gobierno regional que cumpla la Ley de Dependencia.

Este giro se produce después del último informe del Observatorio de la Dependencia, que sitúa a la Región de Murcia como la comunidad autónoma en la que más tiempo tiene que esperar una persona dependiente para obtener la ayuda: 559 días, frente a los 113 días que tienen que esperar en otros territorios como Castilla y León.

"La Región de Murcia es la comunidad más lenta en cuanto a dependencia y esto es responsabilidad exclusiva del Gobierno regional de Fernando López Miras", señaló Fernández, quien recordó que el plazo que marca la ley son 180 días y la media del país, 341 días, frente a los 559 de la Región, lo que supone que un dependiente en la Región de Murcia tiene que esperar 218 días más que en la media de las comunidades de España para obtener la ayuda a la dependencia.

El año pasado fallecieron en la Región 1.388 personas esperando la ayuda a la dependencia: 4 personas al día

Como consecuencia, el año pasado fallecieron en la Región de Murcia 1.388 personas esperando la ayuda a la dependencia; es decir, 4 personas al día.

En cuanto al gasto público por persona, la Región también está a la cola, siendo la segunda por la cola de toda España. "4.999 euros gastamos en la Región de Murcia en ayudar a un dependiente, cuando en la media española son 6.015 euros, 1.016 euros menos", destacó.

Tras la publicación del estudio, el Gobierno regional se quejó de "infrafinanciación" de parte de la Moncloa, destacando que el tiempo de espera para obtener la valoración de dependencia se redujo en 15 días durante el último semestre. Asimismo, subrayó que febrero terminó con 839 personas menos esperando a ser valoradas que en el mismo mes del año anterior.

Ábalos y Koldo tendrán que esperar

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, se mostró sorprendido tras la Junta de Portavoces de que el Partido Popular "haya votado alineado con el Partido Socialista y con Podemos, negándose a que Ábalos y Koldo comparezcan la semana que viene en la Comisión de Investigación sobre las mordidas en las obras del AVE".

María José Ruiz y Rubén Martínez Alpañez, este martes en la Asamblea. / Vox

El portavoz del PP, Joaquín Segado, argumentó que, aunque les "parece bien" que comparezcan el exministro de Transportes del PSOE y su mano derecha, se les ha convocado "con poco tiempo" y "sería difícil que vinieran". "Habría que hacer una videoconferencia desde el centro penitenciario en el que están y eso requiere de cierta tramitación", señaló. Desde el PP proponen buscar una fecha "no tan perentoria".

Por otro lado, Alpañez anunció que Vox llevará al Pleno del próximo miércoles dos iniciativas: una sobre la preservación de las costumbres y tradiciones murcianas en el espacio público; y otra sobre la detección temprana del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

Por parte de Podemos-IU, el próximo miércoles defenderá una moción sobre el 50 aniversario del "vergonzoso" abandono por parte de España del pueblo saharaui. El diputado José Luis Álvarez-Castellanos recordó que "todavía el 90% de los saharauis tienen nacionalidad española", por lo que "el Gobierno de España no debe girar hacia una posición de intereses estratégicos diferentes a los que ha mantenido siempre y a los que tiene derecho el pueblo saharaui", en referencia a la creación de una autonomía bajo la autoridad marroquí que apoya el Gobierno de Pedro Sánchez.