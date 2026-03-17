Cuenta atrás para la apertura del Arco Noroeste: ¿desde qué municipios se podrá tomar y cuántos enlaces tendrá?

El Arco Noroeste será una realidad a partir de la próxima semana tras años de ejecución de un proyecto que la Región de Murcia necesitaba desde hace décadas. La ansiada infraestructura de más de 21 kilómetros, que ayudará a eliminar miles de vehículos y camiones que pasan a diario por zonas conflictivas como el Nudo de Espinardo, abrirá en su totalidad a partir del próximo lunes, tal y como anunció la Delegación del Gobierno durante el día de ayer.

La nueva autovía enlazará la A-30 con la A-7 para agilizar así la conexión Madrid-Andalucía después de que se haya completado el último tramo (C) que va desde Las Torres de Cotillas hasta Alcantarilla. La infraestructura total enlaza la A-30 en Archena con la A-7 en Alcantarilla, dentro de un corredor de 21,7 kilómetros pensado para desviar tráfico de largo recorrido y aliviar las circunvalaciones con mayor intensidad de la comunidad.

La apertura completa permitirá así seguir liberando y desahogando las circunvalaciones más cercanas a la ciudad de Murcia, que son las de mayor densidad de tráfico de la Región, con unos 123.000 vehículos al día. A esta infraestructura se sumará la construcción en unos años del Arco Norte, cuyas obras salieron a licitación a principios del pasado mes de enero.

Permitirá aliviar las circunvalaciones más congestionadas en Murcia, que soportan el paso de más de 120.000 vehículos diarios

Ante la inminente inauguración de la obra, a la que está previsto que asista el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, la pregunta que muchos se hacen es cómo funcionará y desde qué puntos se podrá tomar este nuevo Arco. El Ministerio de Transportes ya estableció que esta autovía contará con seis enlaces en total y permitirá incorporarse a ella desde varios puntos clave del Noroeste y del área metropolitana para evitar el paso por el Nudo de Espinardo y la Ronda Oeste de Murcia.

Según la documentación del Ministerio, el esquema completo incluye dos grandes conexiones de cabecera -una con la A-30 y otra con la A-7/MU-30- y cuatro enlaces intermedios con las carreteras autonómicas RM-533, RM-531, RM-B37 y RM-15. Ese diseño suma, por tanto, seis accesos a la nueva vía.

Plano con el trazado del Arco Noroeste y los enlaces que tendrá entre Archena y Alcantarilla. / L. O.

¿Desde dónde se podrá tomar?

Traducido al mapa municipal, el Arco Noroeste se podrá tomar, de forma directa o inmediata en los siguientes puntos:

Desde Archena , por su conexión con la A-30

, por su conexión con la A-30 Desde el entorno de Ceutí, Archena y Lorquí , a través del enlace de la RM-533

, a través del enlace de la Desde Alguazas , por el enlace con la RM-531

, por el enlace con la Desde Las Torres de Cotillas , por la RM-B37

, por la Desde Murcia , por la conexión con la RM-15 D

, por la conexión con la Desde Alcantarilla, por el enlace final con la MU-30, que a su vez articula la salida hacia la A-7

Es cierto que no todos los municipios por los que discurre el Arco Noroeste tendrán acceso propio, pero sí quedarán conectados los principales corredores locales y comarcales del trazado. De hecho, el propio Ministerio distingue en la documentación de la obra entre las localidades atravesadas por la infraestructura y los municipios beneficiados por sus enlaces.

La autovía cruza o bordea términos como Molina de Segura, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Murcia, pero la relación oficial de accesos intermedios menciona expresamente la mejora de circulación para Archena, Lorquí, Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Murcia, a los que hay que sumar los extremos de Archena/A-30 y Alcantarilla/MU-30-A-7.

La razón de ser de la obra es precisamente esa: ofrecer un bypass para que el tráfico que baja por la A-30 no tenga que atravesar el entorno más cargado de Murcia capital. El Ministerio señala que el Arco Noroeste, junto con la MU-30 y la MU-31, formará un itinerario alternativo entre el kilómetro 119 de la A-30, en Archena, y el entorno del Puerto de la Cadena, reduciendo así la presión sobre la Ronda Oeste y el Nudo de Espinardo, una zona que soporta en torno a 123.000 vehículos diarios.

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Cabe recordar que los tramos A y B ya están en servicio tras su apertura al tráfico en verano desde 2025, desde la A-30 en Archena hasta la RM-B37 en Las Torres de Cotillas, mientras que el último tramo es el que completa la conexión hacia RM-15, MU-30 y A-7 en Alcantarilla. Con su apertura total, el Arco Noroeste quedará configurado como una de las grandes válvulas de escape del tráfico regional y metropolitano, con seis enlaces llamados a redistribuir buena parte de la circulación que hasta ahora terminaba confluyendo en Espinardo