Croem suma para su junta directiva a la exconsejera María Dolores Pagán, actual directora territorial de Cajamar

María Dolores Pagán Arce, actual directora territorial de Cajamar en la Región de Murcia, se suma a la junta directiva de la patronal regional Croem con el objetivo de "reforzar la representación empresarial en los órganos de gobierno de la confederación". Así se acordó en la reunión que mantuvo la comisión ejecutiva y la junta directiva de la patronal en la sede de la organización en Murcia para abordar distintos asuntos de planificación y organización interna.

Pagán, antes de su regreso a Murcia como directora territorial de la entidad bancaria en enero de 2024, estaba muy vinculada a la Comunidad, ya que ocupó el cargo de consejera de Presidencia desde el 2015 hasta el 2017 bajo el mandato de Pedro Antonio Sánchez. Asimismo, también ejerció como presidenta en funciones desde el 4 de abril al 3 de mayo de aquel 2017, cuando Pedro Antonio Sánchez dimitió del cargo.

Ocupó el cargo de responsable de Presidencia en la Comunidad durante dos años

El nombramiento se suma al ya conocido desde el pasado verano del actual rector de la Universidad de Murcia, José Luján, como futuro secretario general de la Croem una vez que termine su mandato. Licenciada en Ciencias Empresariales, regresa a Murcia tras haber desempeñado en su última etapa profesional el puesto de directora Comercial y de Economía Social, para convertirse en la primera ejecutiva de la entidad en la Región.

Aparte de este nuevo nombramiento, durante la sesión los órganos directivos pusieron fecha a la celebración de la Asamblea General de Croem: el encuentro tendrá lugar el próximo 29 de mayo y está previsto que cuente con la presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi; así como de otros representantes de organizaciones empresariales españolas.

Un momento del encuentro celebrado este lunes en Croem, con la intervención de su presidente, Miguel López Abad. / L. O.

Los órganos directivos aprobaron también la memoria de actividades correspondiente a 2025 y el plan de acción para 2026, que recoge las principales líneas de trabajo de la organización en ámbitos como el seguimiento de la normativa laboral, el análisis de la situación económica, simplificación administrativa y el impulso de medidas para mejorar la competitividad empresarial. Asimismo, contempla actuaciones en áreas como seguridad y salud laboral, innovación, emprendimiento, formación y asesoramiento técnico a empresas, especialmente pymes.

Del mismo modo, se dio luz verde al balance económico de 2025 y al proyecto de presupuestos para 2026, "con el objetivo de garantizar el desarrollo de las iniciativas previstas y el apoyo al tejido empresarial de la Región", explican fuentes de la Croem.