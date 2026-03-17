Trabajo a contrarreloj de Podemos e IU para entregar en pocas horas el nuevo reglamento del Grupo Mixto: "Seguimos sin saber nada"

Este miércoles a mediodía termina el plazo para que el Grupo Mixto presente su nuevo reglamento tras la incorporación de José Ángel Antelo, exportavoz de Vox en la Asamblea Regional, que fue expulsado por sus propios compañeros.

La portavoz del Grupo Mixto y dirigente de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, aseguró tras la Junta de Portavoces de este martes que el texto está "prácticamente terminado", aunque advirtió de que el documento sigue pendiente de cuestiones esenciales que la Mesa de la Cámara todavía no ha aclarado.

"Seguimos sin saber nada", resumió, afirmando que en ningún momento han recibido información oficial sobre la futura ubicación del parlamentario, los recursos asignados o los despachos disponibles.

Antelo desconoce los trabajos de los servicios jurídicos: "No sé qué van a hacer"

Marín dejó claro que persisten incógnitas clave que impiden fijar algunos aspectos definitivos. "Está prácticamente terminado", reiteró, aunque matizó de inmediato que siguen faltando "muchísimos detalles". En este sentido, Marín apeló a la prudencia y rechazó adelantar el contenido concreto del reglamento antes de que quede definitivamente validado.

No se han producido reuniones entre los tres diputados que forman parte del nuevo Grupo Mixto y son los servicios jurídicos de Podemos los que están trabajando con los últimos flecos del reglamento. "No sé qué van a hacer", reconoció a esta redacción el propio Antelo.

Una vez entregado el texto, será la Mesa de la Cámara la que deberá estudiarlo y determinar si lo avala o si plantea correcciones.