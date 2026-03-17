Cuáles son las carreteras más peligrosas de Murcia: esta nacional concentra dos de los tramos con peor índice de riesgo

La Región de Murcia tiene un problema serio en una de sus carreteras nacionales. Según el informe anual elaborado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), esta carretera se encuentra entre los 36 puntos más peligrosos de toda España.

Aunque con un nombre ligeramente distinto nace en Cartagena, la vía de la que habla el documento nace en la Plaza Circular de Murcia, bajo el nombre de Juan Carlos I, y deja atrás municipios como Molina de Segura, Archena o Cieza hasta perderse en Castilla La Mancha.

Cuatro accidentes y quince víctimas en dos kilómetros

Si eres de los miles de conductores que a diario pasan por la N-301, te conviene tener muy en cuenta esta travesía y, en concreto, sus dos puntos señalados en el informe. Los kilómetros 357 y 359 de la N-301 son los protagonistas de este preocupante dato.

Ambos puntos fueron identificados por AEA tras analizar la siniestralidad de la Red de Carreteras del Estado durante el quinquenio 2020-2024, y sus cifras no dejan lugar a la tranquilidad.

El kilómetro 357 ocupa el puesto 35 del ranking nacional de peligrosidad, con un Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de 247,6. En este tramo de carretera convencional se registraron cuatro accidentes con víctimas y un total de ocho personas afectadas en el periodo analizado.

Carretera nacional 301, kilómetro 357. / Maps

El kilómetro 359, por su parte, se sitúa justo detrás, en el puesto 36, con el mismo índice IPM (247,6), cuatro accidentes con víctimas y siete personas afectadas.

Carretera nacional 301, kilómetro 359. / Maps

Ambos tramos comparten una Intensidad Media Diaria (IMD) de 842 vehículos, lo que los convierte en puntos convencionales de tráfico moderado pero con una accidentalidad desproporcionadamente alta.

En total, la red viaria estatal analizada en la Comunidad de Murcia suma 3.227 kilómetros, en los que se contabilizaron 8 accidentes con víctimas y 15 personas afectadas en los tramos de especial peligrosidad.

Un índice de peligrosidad diez veces superior a la media nacional

Para entender la gravedad de estos datos hay que ponerlos en contexto. AEA solo incluye en su informe los tramos con un IPM igual o superior a 82, es decir, aquellos que multiplican por diez o más la media nacional. El índice de peligrosidad medio de las carreteras españolas en 2024 fue de 8,2. Los kilómetros murcianos de la N-301 casi triplican ese umbral mínimo de alerta, con un IPM de 247,6.

A nivel nacional, el estudio identifica 295 tramos peligrosos repartidos en 67 vías de 45 provincias. Los peores se concentran en Asturias y Alicante, mientras que Castilla y León acumula el mayor número con 49 tramos. En conjunto, en esos 295 kilómetros se registraron 1.752 accidentes y 2.497 víctimas en cinco años, la mayoría de ellas leves.

La organización advierte que el Índice de Peligrosidad Medio de la red estatal no mejoró respecto al quinquenio anterior, manteniéndose en 8,2. "Sin embargo, todavía hay en las carreteras españolas demasiados 'puntos negros' que es necesario corregir", alerta AEA.