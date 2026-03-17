Así es el asador que visitó la princesa Leonor: carne madurada a la brasa y hamburguesas locas a pocos minutos de Murcia

Un local con terraza chill out, precios accesibles y muy buenas reseñas de los clientes: así es el asador experto en carnes y hamburguesas que se encuentra a minutos de la Región de Murcia y al que fue la princesa Leonor desde San Javier.

La heredera al trono de España no eligió un restaurante de lujo ni una mesa reservada en un establecimiento de postín. Escogió un establecimiento que destaca por todo lo contrario: un ambiente relajado, con precios que no son nada prohibitivos para la clientela habitual.

Hamburguesas locas que rondan los 15 euros: de donuts u oreo

La Terrazita de Cristóbal fue el local elegido por la Princesa de Asturias para degustar la carne que se sirve en el Pilar de la Horadada (Alicante), muy cerca de San Javier, donde actualmente cumple su agenda en la disciplina castrense.

El establecimiento es uno de esos restaurantes que se ganó la reputación a través de su carne madurada y sus hamburguesas llamativas. Además, el local cuenta con una gran terraza que lo convierte en uno de los puntos de referencia de la zona, aunque en la visita de Leonor la comida se desarrolló en el interior del restaurante, lejos de las miradas de otros clientes que ignoraban la presencia de Leonor.

La piedra angular de su oferta gastronómica es la carne, en donde destacan sus hamburguesas del mes. En las redes sociales del lugar se pueden ver platos que van desde las que sustituyen el pan de la hamburguesa por donuts, o las que van cubiertas de una espesa salsa de galleta Oreo. Las hamburguesas suelen rondar los 15 euros.

El otro pilar de La Terrazita son los chuletones de vaca. Muchos de sus clientes destacan la carne de angus en sus reseñas. Por ejemplo, el tomahawk de vaca premium está por 38,50 euros el kilo, mientras que el buey gallego certificado (con más de 200 días de maduración) alcanza los 110 euros el kilo.

A pocos minutos de la Academia de San Javier

La heredera llegó acompañada por otros tres jóvenes a La Terrazita, con un dispositivo de seguridad que se mantuvo cerca en todo momento: los escoltas ocuparon una mesa próxima desde la que controlaban el entorno mientras la princesa probaba la hamburguesa y el refresco que se pidió.

Asimismo, la elección de Pilar de la Horadada no fue casual. El municipio se encuentra a escasos minutos por carretera de San Javier, lo que lo convierte en un destino idóneo para una salida rápida sin alejarse demasiado de la Academia General del Aire y del Espacio, donde Leonor continúa su formación militar.