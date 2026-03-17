Alfonsa García, candidata al Rectorado de la UMU: "Apostamos por un gobierno abierto y participativo"

Alfonsa García Ayala, vicerrectora de Coordinación y Calidad hasta este martes y candidata al Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU), ha registrado su candidatura a las elecciones que se celebrarán en la institución universitaria el 21 de abril y cuya campaña arrancará de forma oficial la próxima semana.

García ha sido de esta forma la quinta candidata en presentar su proyecto de los cinco nombres que se barajaban en las quinielas inicialmente y en las que aparecía junto a Alicia Rubio, Samuel Baixauli, Senena Corbalán y Guillermo Díaz, aunque el plazo para presentar candidaturas no se cierra hasta este miércoles, 18 de marzo, por lo que todavía hay margen para sorpresas.

Al mismo tiempo que García Ayala registraba su candidatura, formalizaba su dimisión como vicerrectora de Coordinación y Calidad, cargo que ha desempeñado durante los últimos cuatro años.

En este caso, la aspirante a rectora cuenta con un programa estructurado en once áreas de actuación y basado en el concepto de gobierno abierto y orientado a reforzar la rendición de cuentas. "La propuesta incorpora medidas concretas basadas en la transparencia, la participación, la sostenibilidad, la equidad, la inclusión y la igualdad", afirma.

Para ello ha elegido el lema 'jUntos creaMos futUro', mezclando las letras de la UMU, ya que pretende fomentar la participación si llega a ser proclama rectora durante los próximos seis años.

Con su candidatura plantea una apuesta decidida por una Universidad de Murcia capaz de dar respuesta a los retos actuales y futuros desde una gestión planificada, responsable y eficaz, sin renunciar a lo esencial: "Cuidar a las personas que hacen posible que la institución siga siendo un referente en innovación y transformación".

En esta misión, en la que Alfonsa García se ha comprometido a desarrollar una campaña honesta, limpia y responsable, basada en los principios del Código Ético de la Universidad de Murcia: compromiso, diálogo, respeto y responsabilidad, le acompañarán en el equipo: María José Verdú, candidata a secretaría general; María Dolores Almagro, candidata a gerente; Pedro Soto, candidato a vicerrector de Economía y Estrategia Institucional; María del Rocío Ruiz de Ybáñez, candidata a vicerrectora de Mejora Continua y Calidad; Maite Pellicer, candidata a vicerrectora de Comunicación; Mar Torralva, candidata a vicerrectora de Estudiantes y Compromiso Social; María Pilar Martínez, candidata a vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica; Pascual Lucas, candidato a vicerrector de Estudios y Planificación Académica; Pedro Jiménez, candidato a vicerrector de Investigación y Planificación Científica; Antonia Pérez, candidata a vicerrectora de Transferencia y Divulgación del Conocimiento; María Ángeles Sánchez, candidata a vicerrectora de Infraestructuras y Patrimonio; Pascual Cantos, candidato a vicerrector de Internacionalización y Movilidad; José Luis Fernández, candidato a vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos; Juan Manuel Moreno, candidato a vicerrector de Bienestar, Salud y Deporte; Enrique Ayuso, candidato a vicerrector de Formación Continua y Proyección Socio-Cultural.

La campaña electoral dará comienzo el próximo 24 de marzo, siendo el 21 de abril la fecha fijada para la primera vuelta de las elecciones a rectorado de la Universidad de Murcia.