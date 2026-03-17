'Alerta roja' por precariedad laboral entre los trabajadores murcianos de la Aemet: "Sin cursos y sin formación, mal servicio a la población"

Los trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Región de Murcia avisan de una 'alerta roja' por el empeoramiento de sus condiciones laborales. Varios de ellos se concentraron este martes en la Avenida Teniente Flomesta de Murcia, a las puertas de la Delegación del Gobierno, para exigir "más empleo público y mejoras de las condiciones de la plantilla", mientras que, denunciaron, siguen sin avances con Aemet y el Ministerio de Transición Ecológica para desbloquear el conflicto laboral.

Convocados por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSIF, criticaron la merma de una plantilla que ha perdido "a más del 40% de empleados públicos en los últimos 30 años". A las puertas de la Delegación exhibieron carteles y pancartas en las que se podía leer mensajes como 'Sin cursos y sin formación, mal servicio a la población', 'Aviso rojo. Precariedad laboral' o 'No a la externalización del sistema público de Meteorología'.

A pesar de que se están produciendo "avances" en cuanto a mejorar la situación de la Agencia tras la publicación el jueves pasado del RDL 5/2026 que recoge una Oferta de Empleo Público extraordinaria para la AEMET por 13 millones, los sindicatos recelan: "Aún falta por ver cómo va a desarrollarse la misma".

Comisiones Obreras, UGT y CSIF alertan sobre la externalización del servicio público y amenazan con más movilizaciones

En cuanto a las cuestiones de mejorar las condiciones de la plantilla, los concentrados aseguraron que no hay avances más allá de anunciar que siguen adelante los expedientes para aumentar el nivel en predicción y en la creación de una nueva bolsa de productividad, y la intención de seguir manteniendo las medidas planteadas para los horarios especiales, algo que es a todas luces insuficiente para los tres sindicatos.

"Sin avanzar más allá de lo anunciado, con mejoras de niveles, complementos, productividad, formación y unas nuevas instrucciones de horarios especiales, las movilizaciones seguirán en las próximas semanas, sin descartar la posibilidad de la huelga", amenazaron.