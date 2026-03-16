El proyecto europeo Participath reforzará la innovación responsable y la cocreación en la investigación biosanitaria del IMIB

La Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS) y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) avanzan hacia un nuevo modelo de innovación más abierto, participativo y responsable gracias al proyecto europeo Participath, una iniciativa que busca reforzar la conexión entre la investigación biomédica y la sociedad.

Este proyecto, coordinado por la FFIS-IMIB, se desarrolla en colaboración con Prismático Innova y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), y tiene como objetivo transformar los procesos de innovación y transferencia de conocimiento del Instituto para alinearlos con las necesidades, expectativas y valores de la ciudadanía.

A través de Participath, el IMIB incorporará nuevas prácticas participativas en el desarrollo de soluciones biomédicas, abriendo sus procesos de innovación a la participación de actores no científicos. Entre ellos se encuentran pacientes, profesionales sanitarios, representantes de la sociedad civil y miembros del sector empresarial, que podrán contribuir con su experiencia y perspectiva en las primeras fases de desarrollo de proyectos.

La iniciativa parte de la idea de que la innovación en salud debe construirse de manera colectiva. Integrar las opiniones y prioridades de los distintos actores sociales permite diseñar soluciones más ajustadas a la realidad, reducir posibles desajustes éticos o sociales y aumentar la aceptación posterior de las innovaciones desarrolladas.

El proyecto se desarrollará bajo el enfoque ORRI (Open and Responsible Research and Innovation), que promueve una investigación científica abierta, transparente y socialmente responsable. Este enfoque se incorporará progresivamente a los instrumentos de planificación estratégica de la FFIS-IMIB, fortaleciendo su compromiso con una innovación ética, inclusiva y alineada con las prioridades europeas.

Dentro de esta transformación, la Unidad de Apoyo a la Innovación de la FFIS desempeñará un papel clave, al impulsar, gestionar y transferir la innovación biosanitaria generada en el Instituto hacia pacientes, profesionales sanitarios y empresas. Además, el proyecto incluirá acciones de sensibilización y formación dirigidas al personal investigador para fortalecer las capacidades relacionadas con la valorización responsable del conocimiento.

Uno de los resultados más relevantes del proyecto será la creación de un plan de actuación por fases o “Blueprint”, una herramienta diseñada específicamente para apoyar a las instituciones públicas de investigación biosanitaria en su transición hacia modelos de innovación abierta y responsable. Este instrumento incluirá recomendaciones prácticas y un sistema de seguimiento que facilitará su aplicación en la evaluación de proyectos, en los procesos de transferencia tecnológica y en la gestión del conocimiento científico.

El proyecto Participath, financiado por el programa europeo Horizonte Europa a través de la convocatoria del proyecto REINFORCING, comenzó su actividad recientemente y se desarrollará hasta enero de 2027. Su objetivo final es situar la ciencia abierta en el centro de la innovación biosanitaria, reforzando la confianza social y generando soluciones con mayor impacto en la salud y el bienestar de la población.

Además, el modelo desarrollado podrá adaptarse y replicarse en otras instituciones españolas interesadas, especialmente en los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados por el Instituto de Salud Carlos III, contribuyendo así a impulsar una innovación científica más participativa en todo el sistema sanitario.