Presión directa al ministro Luis Planas para que autorice el Movento contra la plaga del pulgón

El sector agrario de la Región de Murcia vuelve a mover ficha para intentar revertir la negativa del Ministerio de Agricultura a autorizar de forma excepcional el insecticida Movento, considerado por agricultores y cooperativas la herramienta más eficaz para frenar la plaga de pulgón. Aunque la autorización no figura en el orden del día de la reunión que el ministro Luis Planas mantiene este lunes con representantes del sector agroalimentario y pesquero, organizaciones agrarias y cooperativas han decidido volver a poner el asunto sobre la mesa.

La cita, convocada para analizar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo —especialmente el encarecimiento del combustible—, se ha convertido también en un nuevo escenario de presión para intentar desbloquear una decisión que ha generado una fuerte contestación en el campo murciano. Agricultores, cooperativas y el propio Gobierno regional consideran que la negativa llega en el peor momento, con miles de hectáreas afectadas y la campaña de primavera en marcha.

Desde las organizaciones agrarias y cooperativas se ha coordinado una estrategia para trasladar la preocupación del campo murciano al Ministerio, aunque el asunto no figure formalmente en la agenda de la reunión. El presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez, explica que el problema no es nuevo y que el Ministerio ya conoce de sobra la petición. Para el dirigente cooperativo, la situación resulta difícil de entender, sobre todo porque varios países europeos sí han autorizado el producto. "Lo que no entiende nadie es que en otros países europeos esté permitido; eso genera un agravio comparativo tremendo", afirma.

Martínez Gabaldón subraya además que la falta de herramientas eficaces está poniendo contra las cuerdas a muchas explotaciones agrícolas. En su opinión, la imposibilidad de combatir la plaga con los productos más efectivos "le está buscando la ruina a chavales y a familias jóvenes que se han incorporado al sector".

En Almería, Murcia y Alicante -principales zonas productoras de hortalizas en Europa- la incidencia de pulgones ha aumentado en los últimos años. / La Opinión

El presidente de Fecoam denuncia además la contradicción que, a su juicio, existe entre los discursos políticos sobre el relevo generacional y la realidad que vive el campo. "Luego se les llena la boca hablando de relevo generacional y ayudas, pero al mismo tiempo no se nos da una herramienta para combatir las plagas", critica.

La preocupación del sector no se limita a los cultivos hortícolas ya afectados. Con la llegada de la primavera y el aumento de la humedad, los agricultores temen que la plaga del pulgón se extienda también a los frutales.Según explica el presidente de Fecoam, muchos árboles ya se encuentran en fase vegetativa y con hoja, lo que aumenta la vulnerabilidad frente al insecto. "La primavera tan húmeda que hay hará que el pulgón sea una plaga que nos va a quitar el sueño a más de uno", advierte.

El presidente de Fecoam, Santiago Martínez, advierte del desastre económico que puede generar la plaga del pulgón. / FECOAM

En ese contexto, insiste en que el producto cuya autorización se reclama no es un compuesto peligroso ni experimental. Lo describe como una herramienta preventiva que actúa de forma sistémica sobre la planta, casi "como una vacuna", aplicada en fases iniciales del cultivo. Además, recalca que el sector no dispone actualmente de alternativas eficaces para controlar la plaga con la misma eficacia. "No hay alternativas", sentencia.

El Gobierno regional vuelve a pedir la autorización

Desde el Ejecutivo autonómico también se mantiene la presión institucional para que el Ministerio reconsidere su decisión. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, confirmó que el Gobierno regional volverá a insistir en la autorización del producto. Rubira recuerda que el Movento es, según el criterio del sector, "el producto más necesario y eficaz para combatir la plaga del pulgón<", y advierte también de que la negativa del Ministerio genera un problema de competitividad frente a otros productores europeos. Ante las pérdidas económicas y la reclamación de posibles ayudas, Rubira insiste en que en este momento lo prioritario es que el Ministerio autorice el producto para evitar que las pérdidas sigan aumentando.