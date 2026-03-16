Los nuevos ojos de la Agencia Estatal de Meteorología en la Región de Murcia: Aemet invierte 1,5 millones en el radar de la Sierra de la Pila

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está invirtiendo 1,5 millones de euros en la renovación y modernización de su red de observación, principalmente del radar de la Sierra de la Pila, situada al noreste de la Región de Murcia. La instalación, situada a 1.270 metros de altitud, da cobertura a la comunidad murciana y a la práctica totalidad de la provincia de Alicante al contar con un radio de acción de 150 kilómetros y localizarse a escasos 15 kilómetros del límite con la Comunidad Valenciana. El objetivo es que pueda detectar con mayor precisión la intensidad y el tipo de precipitación con la sustitución del equipo actual que databa de 1987.

Modernización

La novedad más importante de esta modernización es la renovación del propio dispositivo con la incorporación de tecnología de doble polarización, que emite pulsos electromagnéticos y escanea el cielo en dos planos, vertical y horizontal. Esta tecnología permite una detección mucho más precisa de las partículas de precipitación en la atmósfera, con estimaciones inmediatas que calibran tamaño del meteoro, intensidad de la precipitación y fase en la que se encuentra. Obtiene datos, además, con los que se elabora una imagen tridimensional detallada de las partículas de precipitación y analiza la dirección y evolución del viento

Se trata de un tipo de observación esencial para detectar fenómenos de gran intensidad, también desde su fase inicial, que desde hace unos años protagonizan la información meteorológica y la que se ofrece a los ciudadanos. Durante el episodio de dana ocurrida en septiembre de 2019 en la Vega Baja, la predicción de Aemet en Murcia tuvo un papel determinante y permitió a las distintas administraciones, en especial al Consell valenciano y a los ayuntamientos del Bajo Segura, anticiparse y tomar decisiones preventivas que salvaron vidas.

En breve

El director de Aemet en Murcia, Juan Esteban Palenzuela, señala que las obras podrían estar terminadas a lo largo de las próximas semanas. La nueva cúpula poliédrica del radar, el aspecto más visible de la instalación, está por renovarse y será la última fase que completará la modernización con la carcasa que protege la antena de emisión del radar. La culminación del proyecto, adjudicado a la empresa estatal Tragsa, que a su vez ha delegado los trabajos en otras empresas, se ha retrasado por la complejidad operativa de este tipo de trabajos que han de realizarse a gran altura.

Palenzuela indica que una parte importante de las operaciones en la instalación hay que abordarlos empleando medios aéreos, lo que los hace altamente dependientes, precisamente, de la meteorología para su desarrollo en condiciones de seguridad. Como ejemplo, el helicóptero, que retiró la carcasa esférica -la cúpula más visible de la instalación-, y la antena del antiguo radar a principios de febrero, no ha podido volar muchos días del invierno por las fuertes rachas de viento en la cima de la sierra.

El director de la Agencia en Murcia recuerda que la inversión realizada en la Sierra de la Pila forma parte de una de mayor envergadura, financiada con fondos europeos Next Generation, con la que se está renovando toda la red de radares de la Aemet, quince en total, además de ponerse en marcha cuatro más, en zonas de la península y las islas que se encontraban "en sombra": Salamanca, Soria, (Almagro) Ciudad Real y Tenerife, con una inversión total de 65 millones de euros. La mayor parte de los radares, con algunas mejoras, -incluido el que da servicio a Alicante-, contaban hasta ahora con tecnología de finales de los 80 y principios de los años 90. "La modernización busca que contemos con una tecnología del siglo XXI", subraya Palenzuela.

Imagen de la Sierra de la Pila murciana, a escasos diez kilómetros del límite con Alicante / INFORMACIÓN

Línea de suministro

Uno de los problemas que tradicionalmente se han producido en este radar no quedará todavía resuelto con la citada inversión. El dispositivo cuenta con una línea de media tensión de autoabastecimiento de energía, pero cuando se produce en ella alguna incidencia el flujo de información se puede interrumpir y la avería hay que detectarla sobre un terreno de difícil acceso para los técnicos. En ese caso un sistema de grupos electrógenos auxiliares mantiene el sistema operativo.

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Los aficionados a la meteorología no van a encontrar mucha diferencia en la información que reciben a través de aplicaciones gratuitas. Quizá sí, más adelante, la Aemet pueda ofrecer algunos productos más específicos con esta renovación.