Nueva Orden de Vedas de pesca fluvial en la Región de Murcia: la boga pasa a pesca sin muerte

La Región de Murcia prepara una nueva regulación de la pesca fluvial que busca reforzar la conservación de los ecosistemas acuáticos sin renunciar a una actividad con fuerte arraigo social y deportivo. La futura Orden de Vedas, actualmente en tramitación, introducirá cambios relevantes para los pescadores y ampliará las medidas de protección de especies autóctonas en ríos y embalses.

El Gobierno regional impulsa una nueva Orden de Vedas de pesca fluvial que regulará la actividad en la Región durante los próximos tres años. La normativa, que entrará en vigor antes de agosto de 2026 —cuando expira la actual—, pretende consolidar un modelo que compatibilice la pesca deportiva con la protección del medio natural.

La principal novedad será la incorporación de la boga de río a la modalidad de captura y suelta en todas las masas de agua de la Región. Este sistema obliga a devolver inmediatamente al agua los ejemplares capturados, una medida que busca favorecer la conservación de las poblaciones piscícolas.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, presentó este lunes las líneas principales de la regulación durante una visita institucional a Cehegín junto a la alcaldesa del municipio, Alicia del Amor. El responsable autonómico subrayó que la pesca fluvial sigue siendo una práctica muy ligada al territorio. "La pesca forma parte de la tradición de muchos municipios de la Región, y nuestra responsabilidad es garantizar que pueda seguir practicándose de forma compatible con la conservación del medio natural", afirmó

El cangrejo rojo no podrá devolverse al agua para evitar su expansión

La nueva normativa reforzará la protección de especies autóctonas. Tanto la boga de río como el barbo gitano solo podrán capturarse bajo la modalidad de pesca sin muerte en todos los ríos y embalses murcianos. Esto implica que los ejemplares deberán devolverse al agua en perfectas condiciones tras su captura. Al tratarse de pesca sin muerte, la orden elimina además las tallas mínimas para ambas especies.

La regulación también establece medidas para controlar especies exóticas invasoras presentes en los ríos y embalses. En estos casos, los ejemplares capturados no podrán devolverse al agua para evitar su expansión. Entre ellos se encuentra el cangrejo rojo, cuya captura estará permitida durante todo el año sin limitación de cupo ni tamaño.

El consejero Juan María Vázquez, junto a la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, en los aledaños del embalse de Argos. / CARM

Cambios en cotos y zonas protegidas

La futura orden introduce además modificaciones en algunos espacios concretos. En el coto de pesca de El Cenajo se reorganizan los tramos: se mantendrá un tramo con muerte entre la Poza del Gavión y la piscifactoría, mientras que el resto pasará a configurarse como tramo deportivo reservado a pescadores federados.

También se ampliarán las zonas vedadas en determinados embalses para proteger la fauna silvestre. En particular, se incrementan las áreas restringidas en los embalses de Argos y Los Rodeos, donde habitan especies de aves protegidas, como ardeidas o el aguilucho lagunero, que utilizan estos espacios como zonas de reproducción y refugio.

“La nueva Orden de Vedas se apoya en criterios técnicos y científicos para garantizar una gestión responsable de los recursos piscícolas y preservar el equilibrio de los ecosistemas fluviales”, destacó Vázquez. La propuesta ya fue presentada al Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial, donde recibió respaldo para continuar su tramitación.

Retiran 300 toneladas de cañas en el embalse de Argos

Durante su visita a Cehegín, el consejero también comprobó el resultado de los trabajos realizados recientemente en el embalse de Argos para retirar residuos vegetales acumulados tras los episodios de lluvias torrenciales.

Las crecidas habían arrastrado grandes cantidades de cañas y restos vegetales hasta las orillas, lo que dificultaba la práctica de la pesca y el acceso a algunos puestos. En total se han retirado 300 toneladas de cañas y otros residuos.

La actuación, impulsada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, se centró en la margen izquierda del embalse. Los trabajos combinaron maquinaria con labores manuales realizadas con la colaboración de pescadores y miembros de la Federación de Pesca de la Región de Murcia.

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Posteriormente, los restos fueron trasladados a un centro autorizado para su correcta gestión. La intervención, con un presupuesto de 14.652 euros, ha permitido recuperar varios puestos de pesca que permanecían inutilizados y mejorar el estado ambiental de uno de los enclaves más frecuentados por los aficionados a la pesca en la Región.