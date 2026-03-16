Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la V-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa

Quedan pocos días para el inicio de las vacaciones de Semana Santa, un momento muy esperado para cientos de miles de murcianos. Viajes a la costa, procesiones, reencuentro con familiares o escapadas de turismo... El plan da igual, lo importante es disfrutarlo.

Pero también debes tener en cuenta que son unas fechas en las que se esperan millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país, por lo que hay que extremar la precaución a la hora de coger el coche y respetar todas las normas de circulación si no quieres poner en peligro a los demás y quieres evitar una sanción.

Nuevos radares en carreteras murcianas

Para velar por la seguridad de los conductores, la Dirección General de Tráfico ha anunciado que pone en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas. "Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia".

Además, la de Semana Santa es la primera 'Operación Salida' en la que será obligatoria el uso de la baliza V-16. Recientemente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska también ha insistido en que la V-16 es obligatoria desde el 1 de enero, pero "lo que no hay es una política, una instrucción de poderse a hacer los controles aleatorios" como ocurre con el consumo de alcohol, de drogas o el exceso de velocidad.

"Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza, en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", ha manifestado el ministro, que ha añadido que se tendrá que hacer una "evaluación" del resultado de esta medida una vez haya transcurrido el tiempo de vigencia. "No llevamos todavía dos meses", ha subrayado.

Una de las nuevas balizas homologadas por la DGT mostrada en una ferretería de Cartagena. / Iván Urquízar

La V-19, tan importante como la baliza V-16

Pero, aunque esta baliza llene titulares y debates, hay que tener en cuenta de que si tienes una avería en el coche y la señalas con correctamente con la baliza, la Guardia Civil te puede multar por carecer de otra señal aún más importante si cabe: la V-19. ¿Qué es? La pegatina de la ITV.

Y es que la multa por no tener la ITV en regla (ya sea porque ha caducado o porque ha recibido un dictamen negativo tras la inspección) es además considerable, así que conviene estar familiarizado con los plazos.

Tal y como explican desde RACE (Real Automóvil Club de España), "en teoría, cuando pasaste la ITV te dieron la pegatina de la ITV en un color llamativo y la tuviste que colocar en la parte superior derecha del parabrisas. Si no lo hiciste, que sepas que te estás jugando una multa de 80 a 100 euros. Recuerda que la pegatina es solo orientativa, ya que indica el mes y el año, pero no el día concreto en el que te caduca la ITV. Recuerda que la multa por no tener la ITV asciende hasta los 200 euros".

El calor de Murcia será un problema para la baliza V-16

Por lo general, las balizas V-16 están alimentadas con una pila alcalina de 9V. Este tipo de baterías tienen una temperatura de funcionamiento de entre 0 y 50 grados, algo que puede ser un verdadero problema en la Región de Murcia.

Cuando están por debajo de los cero grados, la capacidad de la pila disminuye, por lo que la duración de la misma sería baja. Mientras tanto, cuando se eleva por encima de los 50 grados, las pilas se autodescargan muy rápido.

Puede que ahora eso no sea un problema para el conjunto de la población. Sin embargo, lo será cuando lleguen los meses de verano y traigan consigo las temperaturas extremas propias del sureste español. Según explicó un lector a elPeriodico, "un vehículo cerrado al sol puede llegar a 70 grados fácilmente. Es muy probable que, cuando necesitemos la baliza, la pila esté muy descargada y no funcione".

El mismo medio se puso en contacto con fuentes de la Dirección General de Tráfico e indicaron que "hay muchos modelos diferentes de baliza V16 homologadas y esta circunstancia no es en ningún caso un problema general".