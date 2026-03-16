Ideas que curan y ciencia que transforma
El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) celebrará los Premios IMIB Innova 2025 el 16 de abril, un evento que reunirá a profesionales e investigadores del sector sanitario de la Región
El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) volverá a situar la innovación sanitaria en el centro del debate el próximo 16 de abril, con la entrega de los Premios IMIB Innova 2025, una cita que reunirá a profesionales sanitarios, investigadores y agentes del ecosistema innovador de la Región de Murcia.
Organizados por la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), estos galardones nacen con el objetivo de impulsar proyectos capaces de transformar la práctica clínica y mejorar la atención a los pacientes. La convocatoria cuenta con una dotación total de 120.000 euros, destinados a promover y consolidar iniciativas innovadoras tanto en procesos sanitarios como en desarrollos científico-tecnológicos con potencial de impacto en el sistema de salud.
Los premios se estructuran en torno a dos grandes programas: ‘Ideas que Curan’, enfocado a propuestas que mejoran la organización y los procesos dentro del sistema sanitario público, y ‘Ciencia que Transforma’, dirigido a proyectos de base científico-tecnológica con capacidad de generar nuevas soluciones clínicas o avanzar hacia su transferencia al mercado. Este último incluye, además, distintas categorías que reconocen iniciativas en función de su grado de desarrollo y madurez.
Durante el acto se darán a conocer los proyectos seleccionados por un comité independiente de expertos en innovación, empresa e investigación, poniendo en valor el talento investigador que se desarrolla en la Región de Murcia y su contribución a la búsqueda de soluciones sanitarias avanzadas.
La jornada del 16 de abril servirá así para mostrar cómo la investigación y la innovación continúan consolidándose como pilares fundamentales para mejorar la salud de los ciudadanos y reforzar el sistema sanitario regional.
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