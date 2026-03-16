El Gobierno pone fecha a la inauguración del tercer y último tramo del Arco Noroeste

Ya hay fecha. El tercer y último tramo del ansiado Arco Noroeste, la infraestructura que enlazará la A-30 con la A-7 para agilizar la conexión Madrid-Andalucía y dará un respiro a Espinardo, será inaugurado el próximo lunes, 23 de marzo. Así lo confirmaron este lunes fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia después de que el propio delegado y secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas, ya adelantase hace unas semanas que la infraestructura completa, de un recorrido total de 21,7 kilómetros, abriría a partir de la segunda quincena de marzo.

Cabe recordar que en julio de 2025 se pusieron en servicio los tramos A y B, que suman 14,1 km desde el enlace con el kilómetro 119 de la A-30, en Archena, hasta el enlace con la carretera autonómica RM-B37, en las Torres de Cotillas.

El Ministerio resaltó entonces que la puesta en marcha de este proyecto constituye el "primer hito" del futuro itinerario que permitirá canalizar el tráfico de largo recorrido con origen o destino en Andalucía, Cartagena, Valencia y Albacete, enlazando la A-30 con la A-7, en Alcantarilla, y atravesando los municipios de Molina de Segura, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Murcia.

La apertura de este último tramo permitirá seguir liberando y desahogando las circunvalaciones más cercanas a la ciudad de Murcia, que son las de mayor densidad de tráfico de la Región, con unos 123.000 vehículos al día.

Noticias relacionadas

Asimismo, la infraestructura, que supone una inversión estratégica de 169 millones de euros, "también servirá para que las poblaciones del entorno impulsen su desarrollo económico, frenen su declive demográfico y atraigan empresas, inversiones y puestos de trabajo", aseguró el ministro de Transportes, Óscar Puente, el verano pasado.