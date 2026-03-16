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Ghana, Túnez, Líbano... La exportación (en millones de euros) de las empresas murcianas a territorios en riesgo extremo de impagos, país a país

Estos son los más de 50 países que figuran en la ‘lista roja’ de Cesce por tener un nivel extremo de morosidad por factores como guerras, inestabilidad política o crisis económicas

Globo terráqueo mostrando en detalle algunos países del mundo.

Globo terráqueo mostrando en detalle algunos países del mundo. / L. O.

Adrián González

Adrián González

Unos 260 millones de euros que las empresas de la Región de Murcia deberían ingresar por sus exportaciones a países de todo el mundo durante el pasado año permanecen bajo la sombra del riesgo. Se trata de operaciones realizadas en mercados que figuran en la ‘lista roja’ de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), que alerta de un nivel extremo de morosidad por factores como guerras, inestabilidad política, crisis económicas o desequilibrios financieros.

El mapa de riesgo país sitúa en esta zona de máxima alerta a destinos estratégicos para el tejido empresarial regional, desde Ghana y Túnez (los que mayor volumen concentran) hasta Rusia, Ucrania o varios países de América Latina y África.

Son mercados atractivos por demanda y oportunidades de negocio, pero que obligan a extremar las coberturas y asumir mayores costes para blindar operaciones que, sobre el papel, resultan rentables, aunque pueden comprometer la liquidez de las compañías.

A continuación, se muestra el detalle país por país (de mayor a menor cantidad) de las exportaciones murcianas expuestas a mayor riesgo de impago (según datos de DataComex):

  1. Ghana: 38,4 millones
  2. Túnez: 31,98 millones
  3. Líbano: 25,03 millones
  4. Libia: 19,05 millones
  5. Senegal: 17,74 millones
  6. Cuba: 14,28 millones
  7. Rusia: 14,28 millones
  8. Ucrania: 13,72 millones
  9. Guinea Ecuatorial: 10,59 millones
  10. República Democrática del Congo: 9,15 millones
  11. Irak: 8,41 millones
  12. Argentina: 7,13 millones
  13. Pakistán: 6,86 millones
  14. Irán: 6,15 millones
  15. Venezuela: 3,72 millones
  16. Kenia: 3,05 millones
  17. Siria: 2,74 millones
  18. Bielorrusia: 2,63 millones
  19. Madagascar: 2,23 millones
  20. Gambia: 1,98 millones
  21. Congo: 1,7 millones
  22. Guinea-Bissau: 1,58 millones
  23. Burkina Faso: 1,56 millones
  24. Sri Lanka: 1,52 millones
  25. Nicaragua: 1,38 millones
  26. Guinea: 1,33 millones
  27. Liberia: 1,32 millones
  28. Bolivia: 1,09 millones
  29. Gabón: 1,02 millones
  30. Chad: 0,97 millones
  31. Etiopía: 0,86 millones
  32. Belice: 0,75 millones
  33. Malí: 0,69 millones
  34. Yemen: 0,54 millones
  35. Sudán: 0,52 millones
  36. Haití: 0,46 millones
  37. Malawi: 0,46 millones
  38. Sierra Leona: 0,36 millones
  39. Yibuti: 0,36 millones
  40. Níger: 0,33 millones
  41. Zambia: 0,23 millones
  42. Laos: 0,17 millones
  43. Turkmenistán: 0,13 millones
  44. República Centroafricana: 0,13 millones
  45. Surinam: 0,06 millones
  46. Mozambique: 0,06 millones
  47. Afganistán: 0,04 millones
  48. Zimbaue: 0,01 millones

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Se excluyen otros países 'en rojo' como Kirguistán, Tayikistán, Palestina, Myanmar, Corea del Norte, Eritrea, Somalia porque las empresas de la Región no exportaron a lo largo del año 2025.

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