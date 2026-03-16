Ghana, Túnez, Líbano... La exportación (en millones de euros) de las empresas murcianas a territorios en riesgo extremo de impagos, país a país

Unos 260 millones de euros que las empresas de la Región de Murcia deberían ingresar por sus exportaciones a países de todo el mundo durante el pasado año permanecen bajo la sombra del riesgo. Se trata de operaciones realizadas en mercados que figuran en la ‘lista roja’ de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), que alerta de un nivel extremo de morosidad por factores como guerras, inestabilidad política, crisis económicas o desequilibrios financieros.

El mapa de riesgo país sitúa en esta zona de máxima alerta a destinos estratégicos para el tejido empresarial regional, desde Ghana y Túnez (los que mayor volumen concentran) hasta Rusia, Ucrania o varios países de América Latina y África.

Son mercados atractivos por demanda y oportunidades de negocio, pero que obligan a extremar las coberturas y asumir mayores costes para blindar operaciones que, sobre el papel, resultan rentables, aunque pueden comprometer la liquidez de las compañías.

A continuación, se muestra el detalle país por país (de mayor a menor cantidad) de las exportaciones murcianas expuestas a mayor riesgo de impago (según datos de DataComex):

Ghana: 38,4 millones Túnez: 31,98 millones Líbano: 25,03 millones Libia: 19,05 millones Senegal: 17,74 millones Cuba: 14,28 millones Rusia: 14,28 millones Ucrania: 13,72 millones Guinea Ecuatorial: 10,59 millones República Democrática del Congo: 9,15 millones Irak: 8,41 millones Argentina: 7,13 millones Pakistán: 6,86 millones Irán: 6,15 millones Venezuela: 3,72 millones Kenia: 3,05 millones Siria: 2,74 millones Bielorrusia: 2,63 millones Madagascar: 2,23 millones Gambia: 1,98 millones Congo: 1,7 millones Guinea-Bissau: 1,58 millones Burkina Faso: 1,56 millones Sri Lanka: 1,52 millones Nicaragua: 1,38 millones Guinea: 1,33 millones Liberia: 1,32 millones Bolivia: 1,09 millones Gabón: 1,02 millones Chad: 0,97 millones Etiopía: 0,86 millones Belice: 0,75 millones Malí: 0,69 millones Yemen: 0,54 millones Sudán: 0,52 millones Haití: 0,46 millones Malawi: 0,46 millones Sierra Leona: 0,36 millones Yibuti: 0,36 millones Níger: 0,33 millones Zambia: 0,23 millones Laos: 0,17 millones Turkmenistán: 0,13 millones República Centroafricana: 0,13 millones Surinam: 0,06 millones Mozambique: 0,06 millones Afganistán: 0,04 millones Zimbaue: 0,01 millones

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Se excluyen otros países 'en rojo' como Kirguistán, Tayikistán, Palestina, Myanmar, Corea del Norte, Eritrea, Somalia porque las empresas de la Región no exportaron a lo largo del año 2025.