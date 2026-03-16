Empresas
Ghana, Túnez, Líbano... La exportación (en millones de euros) de las empresas murcianas a territorios en riesgo extremo de impagos, país a país
Estos son los más de 50 países que figuran en la ‘lista roja’ de Cesce por tener un nivel extremo de morosidad por factores como guerras, inestabilidad política o crisis económicas
Unos 260 millones de euros que las empresas de la Región de Murcia deberían ingresar por sus exportaciones a países de todo el mundo durante el pasado año permanecen bajo la sombra del riesgo. Se trata de operaciones realizadas en mercados que figuran en la ‘lista roja’ de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), que alerta de un nivel extremo de morosidad por factores como guerras, inestabilidad política, crisis económicas o desequilibrios financieros.
El mapa de riesgo país sitúa en esta zona de máxima alerta a destinos estratégicos para el tejido empresarial regional, desde Ghana y Túnez (los que mayor volumen concentran) hasta Rusia, Ucrania o varios países de América Latina y África.
Son mercados atractivos por demanda y oportunidades de negocio, pero que obligan a extremar las coberturas y asumir mayores costes para blindar operaciones que, sobre el papel, resultan rentables, aunque pueden comprometer la liquidez de las compañías.
A continuación, se muestra el detalle país por país (de mayor a menor cantidad) de las exportaciones murcianas expuestas a mayor riesgo de impago (según datos de DataComex):
- Ghana: 38,4 millones
- Túnez: 31,98 millones
- Líbano: 25,03 millones
- Libia: 19,05 millones
- Senegal: 17,74 millones
- Cuba: 14,28 millones
- Rusia: 14,28 millones
- Ucrania: 13,72 millones
- Guinea Ecuatorial: 10,59 millones
- República Democrática del Congo: 9,15 millones
- Irak: 8,41 millones
- Argentina: 7,13 millones
- Pakistán: 6,86 millones
- Irán: 6,15 millones
- Venezuela: 3,72 millones
- Kenia: 3,05 millones
- Siria: 2,74 millones
- Bielorrusia: 2,63 millones
- Madagascar: 2,23 millones
- Gambia: 1,98 millones
- Congo: 1,7 millones
- Guinea-Bissau: 1,58 millones
- Burkina Faso: 1,56 millones
- Sri Lanka: 1,52 millones
- Nicaragua: 1,38 millones
- Guinea: 1,33 millones
- Liberia: 1,32 millones
- Bolivia: 1,09 millones
- Gabón: 1,02 millones
- Chad: 0,97 millones
- Etiopía: 0,86 millones
- Belice: 0,75 millones
- Malí: 0,69 millones
- Yemen: 0,54 millones
- Sudán: 0,52 millones
- Haití: 0,46 millones
- Malawi: 0,46 millones
- Sierra Leona: 0,36 millones
- Yibuti: 0,36 millones
- Níger: 0,33 millones
- Zambia: 0,23 millones
- Laos: 0,17 millones
- Turkmenistán: 0,13 millones
- República Centroafricana: 0,13 millones
- Surinam: 0,06 millones
- Mozambique: 0,06 millones
- Afganistán: 0,04 millones
- Zimbaue: 0,01 millones
Se excluyen otros países 'en rojo' como Kirguistán, Tayikistán, Palestina, Myanmar, Corea del Norte, Eritrea, Somalia porque las empresas de la Región no exportaron a lo largo del año 2025.
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