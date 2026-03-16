Exportaciones de la Región al filo del impago: unos 260 millones, bajo la amenaza de países morosos

Al menos 260 millones de euros que debieron ingresar las empresas de la Región de Murcia fruto de sus exportaciones fuera de España durante el pasado año se ven comprometidos por países morosos que podrían incumplir los pagos.

La internacionalización se ha convertido en uno de los grandes motores de crecimiento para el tejido empresarial de la Región de Murcia, que vende sus productos a países no solo de Europa, sino de todo el mundo. Pero, más allá de la Unión Europea y del Viejo Continente, no todos los destinos ofrecen las mismas garantías a las empresas murcianas que exportan más allá de nuestras fronteras. Factores como guerras y conflictos armados, inestabilidades políticas o sociales, graves, crisis económicas internas y profundas, desequilibrios macroeconómicos influyen mucho a la hora de que un país luego pague a sus proveedores.

La Región de Murcia exporta año tras año a decenas de países que aparecen en el listado con un nivel de riesgo de impago extremo según el último análisis de los expertos que forman parte de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) que tienen en cuenta estas distintas situaciones políticas, comerciales y económicas, así como de su entorno de negocios, para puntuar el citado peligro de morosidad.

El más reciente mapa de riesgo país elaborado por Cesce advierte de que algunos mercados estratégicos para las compañías murcianas figuran entre los de mayor probabilidad de impago y morosidad, lo que eleva el factor de incertidumbre en operaciones que, aunque sin duda son rentables sobre el papel, pueden comprometer la liquidez y estabilidad financiera de las empresas.

Estados como Rusia o Ucrania (inmersos en la guerra que les enfrenta desde el año 2022) Venezuela, Cuba, Argentina (con su delicada situación política, económica y social), Túnez o Ghana se cuelan en la lista... Pero hay muchos más. Todos estos destinos internacionales son atractivos por volumen o demanda, pero implica asumir mayores costes de aseguramiento y cobertura para proteger la operación frente a posibles incumplimientos de pagos.

Figuran territorios como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Argentina, Cuba o Venezuela

Así, serían al menos 258,92 millones de euros en 2025 los que se contabilizarían que debería conseguir la Región de Murcia en exportaciones a toda esta lista de países en la ‘lista roja’ según los datos hasta el pasado mes de noviembre, recopilados en el sistema DataComex, la herramienta online de la Secretaría de Estado de Comercio de España que permite consultar los datos de mercancías en importaciones y exportaciones de España y la Unión Europea.

Países en la 'lista roja' de Cesce por su riesgo extremo de impago. / L. O.

Solo Oceanía se salva

Cesce contabiliza hasta medio centenar de países que se situarían en el riesgo extremo en su diagnóstico de riesgos políticos y comerciales. La inmensa mayoría pertenecen al continente africano, pero también hay numerosos de América Latina, del Medio Oriente y de la Europa eslava. Solo Oceanía se salva de no tener ningún estado que suponga algún tipo de riesgo. De los Veintisiete que forman parte de la UE, Cesce también avisa de que la situación no es óptima en algunos como Croacia, Bulgaria, Rumanía.

Curiosamente Ghana es el país que aparece en este ‘ranking peligroso’ que más dinero traspasó a la Comunidad el pasado año: hasta 38,4 millones de euros (la mayoría de ellos correspondientes a aceites de petróleo o de minerales procedentes de la refinería de Repsol en Cartagena). La propia consejera de Empresa, Marisa López Aragón, presumió a finales de agosto del pasado año que la Región aglutinaba entonces más del 23% de exportaciones españolas a este país.

De hecho, la Consejería y la Cámara de Comercio de Murcia fueron de misión comercial el pasado mes de noviembre tanto al país ghanés como a Costa de Marfil para seguir estrechando lazos comerciales. También hasta Túnez se exportaron hasta 32 millones de euros, más de la mitad de ellos también en estos mismos aceites. A continuación se situaría Líbano, con 25,03 millones de euros.

En el caso de Rusia y Ucrania, se contabilizaron 14,3 y 13,7 millones de euros en exportaciones respectivamente (las partidas mayores eran correspondientes a la venta de bebidas como vinos de uvas y otras bebidas a excepción de zumos). También aparece Bielorrusia en el listado, con 2,63 millones para las empresas murcianas, sobre todo en preparaciones alimenticias diversas.

En Latinoamérica, los tres principales países señalados por Cesce que más ‘importaron’ productos de la Región de Murcia fueron Cuba (14,3 millones), Argentina (7,13) y Venezuela (3,72). Todos ellos se caracterizaron por comprar a empresas de la Región distintas máquinas y aparatos mecánicos. En el listado de posibles países morosos también se cuelan otros como Bolivia (1,1 millones) o Nicaragua (1,4 millones), entre otros.

Las empresas de la Región dedicadas al sector de la perfumería también hacen caja como países como Senegal o República Democrática del Congo, donde la mayor parte de los 17,74 y 9,15 millones conseguidos respectivamente en exportaciones correspondían al envío de estos productos con origen murciano. De los 19 millones que debería pagar Libia, destacan los hasta 6 millones destinados a la compra de animales vivos procedentes de la Comunidad.

(El listado completo, país a país, se puede consultar aquí)

Informes para valorar riesgos

Desde el Gobierno regional, a través del Instituto de Fomento (Info), recuerdan que se ayuda a las empresas murcianas a abrir mercados y a establecer relaciones comerciales en países en los que se detecten oportunidades de exportación: «No es algo que haga de manera unilateral la Consejería de Empresa, sino que es un trabajo conjunto con las empresas, a través de las Cámaras de Comercio, con quien se diseña el plan de internacionalización anual, y son ellas quienes solicitan explorar o aterrizar en un mercado u otro», explican fuentes de la Consejería que dirige Marisa López Aragón.

Asimismo señalan que entre los países con un riesgo máximo de morosidad, como Venezuela, Cuba y Ucrania, no se ha organizado misión alguna. En el caso de otros como Libia, Argentina o Nicaragua la Comunidad sí ha organizado alguna misión comercial, apuntan.

«En cada misión programada se elabora un ‘Informe País’, donde se recoge toda la información relacionada con el país destino y, por supuesto, se incluye la información de riesgo de morosidad que recogen los informes oficiales, siendo las empresas las que deciden participar o no en la misión», explican. Por último, recuerdan que hay que tener en cuenta que «porque un país se considere moroso, no es el Estado en sí, ya que estamos hablando de relaciones comerciales entre empresas no entre Administraciones; y en este caso, en el conjunto de las empresas, las habrá que sean morosas y empresas que no».