Estudiantes de Ceutí, Lorca, Cartagena y Alhama de Murcia, galardonados en el concurso 'Científica por un Día'

Con el propósito de motivar, concienciar y promover la vocación científica en las niñas, la Asociación de Mujeres Profesionales, Investigadoras y Emprendedoras de Cartagena y Región de Murcia (AMPIEC) ha organizado el V concurso escolar regional “Científica por un Día” dirigido a estudiantes de Infantil y Primaria de todos los centros de la región y que ha contado con la colaboración de la dirección general de la Mujer y Prevención de la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma.

En esta nueva edición, la participación ha superado los 5.800 trabajos, en los que el alumnado ha plasmado su visión sobre el papel actual de las mujeres en el ámbito científico.

Categorías y el alumnado premiado

En la Categoría 1 para el alumnado de Educación Infantil, el jurado ha seleccionado el dibujo de Aya Saumouni Idrissi, del CEIP Juan Ayala Hurtado de Ceutí.

En la Categoría 2 destinada al alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria, el trabajo premiado ha sido el dibujo de Dylan Moisés Samaniego, del CEIP San José de Lorca.

En la Categoría 3 dirigida al alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria y dedicada a la creación de un cómic, la ganadora ha sido Claudia Miralles Contreras del Colegio La Inmaculada, PP Franciscanos de Cartagena.

En la Categoría 4 destinada al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, en la modalidad de noticia científica original e inventada, el jurado ha reconocido el trabajo de Christian Hernández Ibáñez, del CEIP San Cristóbal de Alhama de Murcia.

Valoración del jurado y de la organización

Desde AMPIEC y la dirección general de la Mujer y Prevención de la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma, han expresado su agradecimiento a los equipos directivos, claustros y alumnado por la alta participación y la implicación mostrada. El jurado ha destacado la creatividad, sensibilidad y calidad de los trabajos, lo que ha dificultado la selección final.

El alumnado más pequeño ha representado cómo imagina a las mujeres científicas, mientras que los cursos superiores han demostrado conocer a figuras científicas relevantes, valorar sus aportaciones y reconocer las dificultades históricas que afrontaron. Lo más significativo, según la organización, es que el alumnado percibe que la lucha contra la desigualdad avanza y forma parte de un pasado que se está superando.

Ascensión García, presidenta de AMPIEC, ha subrayado el éxito de esta quinta edición y ha señalado que “con el esfuerzo conjunto de la sociedad y las administraciones avanzaremos hacia una igualdad real y efectiva. El trabajo en las primeras edades es fundamental, porque son los ciudadanos del futuro y es necesario asentar bases sólidas desde los primeros años”.

También, ha subrayado que la etapa de Educación Infantil y Primaria es decisiva para despertar la curiosidad científica y para que niños y niñas construyan una imagen libre de estereotipos. Según ha señalado, “las vocaciones científicas se cultivan desde los primeros años, cuando el alumnado empieza a hacerse preguntas sobre el mundo, a experimentar, a equivocarse y a descubrir que la ciencia es un espacio para hombres y mujeres”.

García ha puesto en valor el papel del profesorado y de las familias, a quienes considera “agentes fundamentales para sostener la curiosidad natural de la infancia y convertirla en una oportunidad educativa”.

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Finalmente, ha recordado que avanzar hacia una igualdad efectiva requiere un compromiso conjunto, “si sociedad, administraciones y comunidad educativa caminamos en la misma dirección, lograremos que las vocaciones científicas se desarrollen sin barreras y que las niñas crezcan sabiendo que su talento es necesario para construir el futuro”.